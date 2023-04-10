Об этом в эфире 24 Канала рассказал соучредитель Deep State Роман Погорелый. По его словам, документы о якобы "слитом плане контрнаступления" имеют данные, которые не совпадают с реальностью.

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"План контрнаступления" содержит сомнительные данные

Погорелый отметил, что к "слитым" документам есть много вопросов. Прежде всего, он обратил внимание, что место появления этой информации – Discord-чаты. Также есть другие детали, которые могут свидетельствовать о том, что это фейк.

Это названия населенных пунктов, рек, обозначенные там страницы и многие другие детали. Информацию распространяют в большинстве именно русские паблики, там не совпадают данные. Очень много вопросов к этой информации,

– подчеркнул он.

Соучредитель Deep State подчеркнул, что украинские власти уже заявляли, что эта якобы "утечка информации" – это фейк, созданный российской пропагандой. Поэтому нужно следить за официальной информацией от Украины.

Что известно об "утечке" документов по контрнаступлению ВСУ