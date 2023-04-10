Про це в ефірі 24 Каналу розповів співзасновник Deep State Роман Погорілий. За його словами, документи про начебто "злитий план контрнаступу" має дані, які не збігаються із реальністю.
До теми "Злиті" документи про український контрнаступ: що відомо про російський фейк та як реагує Київ
"План контрнаступу" містить сумнівні дані
Погорілий зазначив, що до "злитих" документів є багато запитань. Насамперед він звернув увагу, що місце появи цієї інформації – Discord-чати. Також є інші деталі, які можуть свідчити, що це фейк.
Це назви населених пунктів, річок, позначені там сторінки та багато інших деталей. Інформацію поширюють у більшості саме російські пабліки, там не збігаються дані. Дуже багато питань до цієї інформації,
– підкреслив він.
Співзасновник Deep State наголосив, що українська влада вже заявляла, що цей нібито "витік інформації" – це фейк, створений російською пропагандою. Тому варто слідкувати за офіційною інформацією від України.
Що відомо про "витік" документів щодо контрнаступу ЗСУ
- У четвер, 6 квітня, американське видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому мовиться, що в мережу начебто потрапили військові документи НАТО та США. У них нібито є "інформація про контрнаступ ЗСУ".
- Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк наголосив, що це може бути чергова інформаційно-психологічна операція Росії, аби завадити потенційному контрнаступу ЗСУ. Окрім того, на його думку, чимало інформації з цих "секретних паперів" є відвертою брехнею.
- Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що у такий спосіб, очевидно, Кремль має намір зірвати контрнаступ ЗСУ та постачання озброєння від західних партнерів.