Про це в ефірі 24 Каналу розповів співзасновник Deep State Роман Погорілий. За його словами, документи про начебто "злитий план контрнаступу" має дані, які не збігаються із реальністю.

До теми "Злиті" документи про український контрнаступ: що відомо про російський фейк та як реагує Київ

"План контрнаступу" містить сумнівні дані

Погорілий зазначив, що до "злитих" документів є багато запитань. Насамперед він звернув увагу, що місце появи цієї інформації – Discord-чати. Також є інші деталі, які можуть свідчити, що це фейк.

Це назви населених пунктів, річок, позначені там сторінки та багато інших деталей. Інформацію поширюють у більшості саме російські пабліки, там не збігаються дані. Дуже багато питань до цієї інформації,

– підкреслив він.

Співзасновник Deep State наголосив, що українська влада вже заявляла, що цей нібито "витік інформації" – це фейк, створений російською пропагандою. Тому варто слідкувати за офіційною інформацією від України.

Що відомо про "витік" документів щодо контрнаступу ЗСУ