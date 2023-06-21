В среду, 21 июня, на автодороге произошел пожар грузового автомобиля, перевозившего 18 "еврокубов" с соляной кислотой. Спасатели констатировали, что угрозы для людей нет, хотя и произошла разгерметизация одной емкости и утечка химически опасного вещества.

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Утечка кислоты на Тернопольщине

Как констатировали в ГСЧС, к месту происшествия направили:

отделение радиационной и химической разведки группы радиационной, химической и биологической защиты специальной аварийно-спасательной части;

мобильно-оперативную группу 2-го государственного пожарно-спасательного отряда.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар и приняли все меры, чтобы уменьшить опасность последствий утечки соляной кислоты. Ведь это вещество является одной из наиболее едких жидкостей, используемых в различных отраслях промышленности.

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что отделение радиационной и химической разведки провело откачку кислоты из поврежденной емкости для дальнейшей ее нейтрализации. "Ребята из ГСЧС это наша гордость", – написала пользовательница фейсбука Анна Бидак в комментариях под сообщением об этой новости.

Ликвидация последствий утечки соляной кислоты в Тернопольской области / фото ГСЧС

Что делать при утечке соляной кислоты?

Если вы оказались в месте, вблизи которого произошел пожар и утечка соляной кислоты, важно соблюдать следующие рекомендации: