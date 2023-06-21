В среду, 21 июня, на автодороге произошел пожар грузового автомобиля, перевозившего 18 "еврокубов" с соляной кислотой. Спасатели констатировали, что угрозы для людей нет, хотя и произошла разгерметизация одной емкости и утечка химически опасного вещества.
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Утечка кислоты на Тернопольщине
Как констатировали в ГСЧС, к месту происшествия направили:
- отделение радиационной и химической разведки группы радиационной, химической и биологической защиты специальной аварийно-спасательной части;
- мобильно-оперативную группу 2-го государственного пожарно-спасательного отряда.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар и приняли все меры, чтобы уменьшить опасность последствий утечки соляной кислоты. Ведь это вещество является одной из наиболее едких жидкостей, используемых в различных отраслях промышленности.
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что отделение радиационной и химической разведки провело откачку кислоты из поврежденной емкости для дальнейшей ее нейтрализации. "Ребята из ГСЧС это наша гордость", – написала пользовательница фейсбука Анна Бидак в комментариях под сообщением об этой новости.
Ликвидация последствий утечки соляной кислоты в Тернопольской области / фото ГСЧС
Что делать при утечке соляной кислоты?
Если вы оказались в месте, вблизи которого произошел пожар и утечка соляной кислоты, важно соблюдать следующие рекомендации:
- оставьте как можно скорее опасную зону, отойдите как можно дальше вдали от места утечки;
- если это возможно, оставайтесь на открытом воздухе или хорошо проветриваемом месте;
- избегайте вдыхания кислоты; в общем дышите медленно и поверхностно, старайтесь избегать вдыхания облаков кислоты;
- наденьте защитную маску, если имеете к ней доступ, или закройте рот и ночь платком;
- закройте или зажмурьте глаза, если вы испытываете раздражение глаз – минимизируйте контакт с опасным веществом;
- умойтесь водой при первой возможности, чтобы смыть остатки кислоты, которые могут быть на вашей коже;
- обратитесь к медикам в случае необходимости – опишите специалистам все беспокоящие вас симптомы.