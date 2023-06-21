У середу, 21 червня, на автошляху сталася пожежа вантажного автомобіля, який перевозив 18 "єврокубів" із соляною кислотою. Рятувальники констатували, що загрози для людей немає, хоча й відбулась розгерметизація однієї місткості та відбувся витік хімічно-небезпечної речовини.
Дивіться також Путін йде на Захід, або Випалена земля: рашисти хочуть зруйнувати все у ще окупованих містах
Витік кислоти на Тернопільщині
Як констатували у ДСНС, до місця події направили:
- відділення радіаційної та хімічної розвідки групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту спеціальної аварійно-рятувальної частини;
- мобільно-оперативну групу 2-го державного пожежно-рятувального загону.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та вжили вичерпних заходів, аби зменшити небезпеку наслідків витоку соляної кислоти. Адже ця речовина є однією з найбільш їдких рідин, що використовуються в різних галузях промисловості,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що відділення радіаційної та хімічної розвідки провело відкачування кислоти з пошкодженої місткості для подальшої її нейтралізації. "Хлопці з ДСНС це наша гордість", – написала користувачка фейсбуку Ганна Бідак у коментарях під дописом про цю новину.
Ліквідація наслідків витоку соляної кислоти на Тернопільщині / фото ДСНС
Що робити у разі витоку соляної кислоти?
Якщо ви опинились у місці, поблизу якого сталася пожежа та витік соляної кислоти, важливо дотримуватись таких рекомендацій:
- покиньте якомога скоріше небезпечну зону, відійдіть якомога далі далеко від місця витоку;
- якщо це можливо, залишайтесь на відкритому повітрі або в добре провітрюваному місці;
- уникайте вдихання кислоти; загалом дихайте повільно й поверхнево, намагайтеся уникати вдихання хмар кислоти;
- одягніть захисну маску, якщо маєте до неї доступ, або закрийте рот і ніч хустинкою;
- заплющте або примружте очі, якщо ви відчуваєте подразнення очей – мінімізуйте контакт з небезпечною речовиною;
- вмийтесь водою за першої нагоди, аби змити залишки кислоти, які можуть бути на вашій шкірі;
- зверніться до медиків у разі потреби – опишіть фахівцям усі симптоми, що вас турбують.