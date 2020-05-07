13:05
7 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Утечка газа на заводе LG в Индии: много погибших, сотни попали в больницы

      - Читати новину українською
      В Индии на заводе LG произошла утечка газа: погибли 9 человек, до 4 сотен попали в больницы
      В Индии на заводе LG произошла утечка газа: погибли 9 человек, до 4 сотен попали в больницы / Getty Images

      В Индии на заводе компании по производству электроники LG произошла утечка газа. В результате по меньшей мере 9 человек погибли от 300 до 400 попали в больницы.

      Инцидент произошел примерно в 3 часа утра 7 мая на заводе LG Polymers возле города Висакхапатнам. В полиции говорят, что произошла утечка стирола из двух 5-тонных цистерн. По словам правоохранителей, газовые цистерны находились без присмотра из-за карантина. Об этом сообщает The Guardian.

      Обратите внимание Во Львове в багагатоповерхівці произошел взрыв газа, пострадал мужчина – видео

      По информации от полиции, 1500 человек эвакуировали из соседних сел, а 300 – 400 человек госпитализировали. В то же время координатор районных больниц заявил, что 1 тысячу человек доставили в разные медучреждения.

      Также местные власти опасаются, что многие могут быть в обмороке в своих домах. Медики должны это проверить.

      Владелец завода, компания LG Chem, говорит, что они расследуют причины аварии. Кроме того, здесь сообщили, что вдыхание газа может вызвать тошноту и головокружение. Поэтому призвали людей рядом с заводом оставаться в помещениях.

      Город Висакхапатнам, где произошла утечка газа на заводе LG / Карта

      К слову, в конце октября 2019 года под Киевом возле аэропорта "Борисполь" произошла утечка аммиака. В результате в больницу попал один человек и еще пол сотни человек осмотрели медики.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Постраждалі LG Жертвы Отравление Газ Индия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Кровавый убийца и захватчик: как Путина отметили "Пулитцером"
      сегодня , 12:13 Кровавый убийца и захватчик: как Путина отметили "Пулитцером"
      Віталій Портников
      Новости о коронавирусе 6 мая: скандал с надбавками врачам, COVID-19 поражает кишечник
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 6 мая: скандал с надбавками врачам, COVID-19 поражает кишечник
      Соломія Ніколайчук
      Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      24 апреля , 16:48 Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      Михайло Года