Утечка газа на заводе LG в Индии: много погибших, сотни попали в больницы

В Индии на заводе компании по производству электроники LG произошла утечка газа. В результате по меньшей мере 9 человек погибли от 300 до 400 попали в больницы.

Инцидент произошел примерно в 3 часа утра 7 мая на заводе LG Polymers возле города Висакхапатнам. В полиции говорят, что произошла утечка стирола из двух 5-тонных цистерн. По словам правоохранителей, газовые цистерны находились без присмотра из-за карантина. Об этом сообщает The Guardian.

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По информации от полиции, 1500 человек эвакуировали из соседних сел, а 300 – 400 человек госпитализировали. В то же время координатор районных больниц заявил, что 1 тысячу человек доставили в разные медучреждения.

Также местные власти опасаются, что многие могут быть в обмороке в своих домах. Медики должны это проверить.

Владелец завода, компания LG Chem, говорит, что они расследуют причины аварии. Кроме того, здесь сообщили, что вдыхание газа может вызвать тошноту и головокружение. Поэтому призвали людей рядом с заводом оставаться в помещениях.

Город Висакхапатнам, где произошла утечка газа на заводе LG / Карта

К слову, в конце октября 2019 года под Киевом возле аэропорта "Борисполь" произошла утечка аммиака. В результате в больницу попал один человек и еще пол сотни человек осмотрели медики.