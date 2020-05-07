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      Витік газу на заводі LG в Індії: багато загиблих, сотні потрапили до лікарень

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      В Індії на заводі LG стався витік газу: загинули 9 людей, до 4 сотень потрапили до лікарень
      В Індії на заводі LG стався витік газу: загинули 9 людей, до 4 сотень потрапили до лікарень / Getty Images

      В Індії на заводі компанії з виробництва електроніки LG стався витік газу. У результаті щонайменше 9 людей загинули та від 300 до 400 потрапили до лікарень.

      Інцидент трапився приблизно о 3 годині ранку 7 травня на заводі LG Polymers біля міста Вісакхапатнам. У поліції кажуть, що стався витік стиролу з двох 5-тонних цистерн. За словами правоохоронців, газові цистерни перебували без нагляду через карантин. Про це повідомляє The Guardian.

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      За інформацією від поліції, 1500 людей евакуювали з сусідніх сіл, а 300 – 400 людей госпіталізували. Водночас координатор районних лікарень заявив, що 1 тисячу людей доправили до різних медзакладів.

      Також місцева влада побоюється, що багато осіб можуть бути непритомними у своїх будинках. Медики мають це перевірити.

      Власник заводу, компанія LG Chem, каже, що вони розслідують причини аварії. Крім того, тут повідомили, що вдихання газу може спричинити нудоту й запаморочення. Тому закликали людей поряд із заводом залишатися у приміщеннях.

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      Місто Вісакхапатнам, де стався витік газу на заводі LG / Карта 

      До слова, наприкінці жовтня 2019 року під Києвом поблизу аеропорту "Бориспіль" стався витік аміаку. У результаті до лікарні потрапила одна людина та ще пів сотні осіб оглянули медики.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Постраждалі LG Жертви Отруєння Газ Індія
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