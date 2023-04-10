В документе сообщают, что высокопоставленные агенты и официальные лица Моссада "призвали должностных лиц Моссада и граждан Израиля протестовать против предложенных новым израильским правительством судебных реформ, включая несколько явных призывов к действиям, осуждающим израильское правительство".
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Новые детали из "слитых" документов
Также отмечают, что внешняя разведывательная служба Израиля после консультации с генеральным прокурором разрешила своим работникам присоединиться к протестам, но запретила рассказывать о работе.
Документы были отмечены грифом "совершенно секретно" и предназначались только для распространения в сети американских спецслужб.
Моссад отрицает обвинения
Моссад назвал эти обвинения в американских отчетах неправдивыми и необоснованными, отмечая, что его чиновники не поощряют антиправительственные или какие-либо другие демонстрации.
"Моссад и его чиновники не поощряли и не поощряют сотрудников Моссад к участию в антиправительственных демонстрациях или каких-либо других политических демонстрациях и мероприятиях", – говорится в сообщении израильских спецслужб.
Слияние секретных документов: правда или фейк
- В четверг, 6 апреля, американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что в сеть попали военные документы НАТО и США. У них вроде бы есть "данные" о контрнаступлении ВСУ.
- Затем появилась информация о новой партии секретных документов США, якобы описывающих принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что слиты в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВСУ – подделка и спецоперация российских спецслужб.
- Правда это или фейк, кто за этим стоит и как реагировали на такие сообщения – читайте в материале 24 канала.