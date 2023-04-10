В документе сообщают, что высокопоставленные агенты и официальные лица Моссада "призвали должностных лиц Моссада и граждан Израиля протестовать против предложенных новым израильским правительством судебных реформ, включая несколько явных призывов к действиям, осуждающим израильское правительство".

Смотрите также Самолеты России чуть не сбили самолет-разведчик Британии в прошлом году, – WP

Новые детали из "слитых" документов

Также отмечают, что внешняя разведывательная служба Израиля после консультации с генеральным прокурором разрешила своим работникам присоединиться к протестам, но запретила рассказывать о работе.

Документы были отмечены грифом "совершенно секретно" и предназначались только для распространения в сети американских спецслужб.

Моссад отрицает обвинения

Моссад назвал эти обвинения в американских отчетах неправдивыми и необоснованными, отмечая, что его чиновники не поощряют антиправительственные или какие-либо другие демонстрации.

"Моссад и его чиновники не поощряли и не поощряют сотрудников Моссад к участию в антиправительственных демонстрациях или каких-либо других политических демонстрациях и мероприятиях", – говорится в сообщении израильских спецслужб.

Слияние секретных документов: правда или фейк