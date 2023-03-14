Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан считает, что ЗРК Rapier очень помогли бы украинским военнослужащим на фронте. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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"Утилизировали" об российскую авиацию
Свитан отметил, что эти ракеты малой дальности неплохо работают на линии фронта, сбивая на подлете вражеские беспилотники на расстоянии 5-7 километров.
Военный эксперт объяснил, что процесс утилизации уже заявлен Швейцарией.
А что, если бы какая-то неизвестная компания выкупила Rapier для утилизации. А потом это бы оружие появилось на линии фронта, и мы бы его "утилизировали" об российскую авиацию,
– подчеркнул он.
По его мнению, это уже вопрос работы нашего Министерства иностранных дел, чтобы они подключались именно к таким "утилизационным" моментам.
Роман Свитан о ситуации на фронте: смотрите видео
"Также это в чистом виде работа украинского военных атташе в Швейцарии, который должен за всем этим следить, чтобы именно таким образом "утилизировать" ЗРК Rapier", - подчеркнул Роман Свитан.
Швейцария утилизирует ЗРК Rapier: главное
- Швейцария утилизирует 60 единиц оборонных систем Rapier ("Рапира"). Решение об утилизации ракет вызвало множество споров, поскольку Швейцария могла передать эти ракеты Украине для защиты своей инфраструктуры.
- В состав установки, которую Швейцария закупила в 1980-х годах, входит стартовая площадка и радарная система. В 2007 году федеральное правительство вложило много денег в модернизацию.
- Тогда армия закупила 2000 современных управляемых ракет, которые сейчас также утилизируются, потому что Швейцария выводит Rapier из эксплуатации с конца 2022 года.
- Петер Шнайдер, бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ), отметил, что ракеты старые, но еще не совсем устаревшие, они могут быть очень хорошо использованы против низколетающих целей, таких как беспилотники.
- Вице-президент Комиссии по политике безопасности отметил, что с юридической точки зрения передача Rapier в Украину была возможна. Причина в том, что Rapier – это система британского производства. Поэтому к ракетам применяются совсем другие правила, чем к швейцарскому оружию.