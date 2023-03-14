Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан считает, что ЗРК Rapier очень помогли бы украинским военнослужащим на фронте. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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"Утилизировали" об российскую авиацию

Свитан отметил, что эти ракеты малой дальности неплохо работают на линии фронта, сбивая на подлете вражеские беспилотники на расстоянии 5-7 километров.

Военный эксперт объяснил, что процесс утилизации уже заявлен Швейцарией.

А что, если бы какая-то неизвестная компания выкупила Rapier для утилизации. А потом это бы оружие появилось на линии фронта, и мы бы его "утилизировали" об российскую авиацию,

– подчеркнул он.

По его мнению, это уже вопрос работы нашего Министерства иностранных дел, чтобы они подключались именно к таким "утилизационным" моментам.

Роман Свитан о ситуации на фронте: смотрите видео

"Также это в чистом виде работа украинского военных атташе в Швейцарии, который должен за всем этим следить, чтобы именно таким образом "утилизировать" ЗРК Rapier", - подчеркнул Роман Свитан.

Швейцария утилизирует ЗРК Rapier: главное