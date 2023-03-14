Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що ЗРК Rapier дуже допомогли б українським військовослужбовцям. Про це він розповів 24 Каналу.

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"Утилізували" об російську авіацію

Світан зазначив, що ці ракети малої дальності непогано працюють на лінії фронту, збиваючи на підльоті ворожі безпілотники на відстані 5 – 7 кілометрів.

Військовий експерт пояснив, що процес утилізації вже заявлений Швейцарією.

А якби раптом якась невідома компанія викупила б Rapier для утилізації. А потім ця б зброя з'явилась на лінії фронту, і ми б її "утилізували" об російську авіацію,

– припустив він.

На його думку, це вже питання роботи нашого Міністерства закордонних справ, яке мало би підключитись саме до таких "утилізаційних" моментів.

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"Також це в чистому вигляді робота українського військових аташе у Швейцарії, який мав би за всім цим слідкувати, щоб саме у такий спосіб "утилізувати" ЗРК Rapier", – підкреслив Роман Світан.

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