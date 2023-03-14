Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що ЗРК Rapier дуже допомогли б українським військовослужбовцям. Про це він розповів 24 Каналу.

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"Утилізували" об російську авіацію

Світан зазначив, що ці ракети малої дальності непогано працюють на лінії фронту, збиваючи на підльоті ворожі безпілотники на відстані 5 – 7 кілометрів.

Військовий експерт пояснив, що процес утилізації вже заявлений Швейцарією.

А якби раптом якась невідома компанія викупила б Rapier для утилізації. А потім ця б зброя з'явилась на лінії фронту, і ми б її "утилізували" об російську авіацію,
– припустив він.

На його думку, це вже питання роботи нашого Міністерства закордонних справ, яке мало би підключитись саме до таких "утилізаційних" моментів.

Роман Світан про ситуацію на фронті: дивіться відео

"Також це в чистому вигляді робота українського військових аташе у Швейцарії, який мав би за всім цим слідкувати, щоб саме у такий спосіб "утилізувати" ЗРК Rapier", – підкреслив Роман Світан.

Швейцарія утилізує ЗРК Rapier: головне

  • Швейцарія утилізує 60 одиниць оборонних систем Rapier ("Рапіра"). Рішення про утилізацію ракет викликало чимало суперечок, оскільки Швейцарія могла передати ці ракети Україні для захисту своєї інфраструктури.
  • До складу установки, яку Швейцарія закупила у 1980-х роках, входить стартовий майданчик і радарна система. У 2007 році федеральний уряд вклав багато грошей у модернізацію.
  • Тоді армія закупила 2 000 сучасних керованих ракет, які зараз також утилізуються, тому що Швейцарія виводить Rapier з експлуатації з кінця 2022 року.
  • Петер Шнайдер, колишній головний редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ) зазначив, що ракети старі, але ще не зовсім застарілі, вони можуть бути дуже добре використані проти низьколітаючих цілей, таких як безпілотники.
  • Віцепрезидент Комісії з питань політики безпеки зазначив, що з юридичної точки зору передача Rapier в Україну була можлива. Причина в тому, що "Rapier – це система британського виробництва. Тому до ракет застосовуються зовсім інші правила, ніж до швейцарської зброї.