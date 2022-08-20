Утренний "хлопок" продолжается: под Евпаторией также слышали взрывы
20 августа 2022 , 09:56Читати новину українською
Источник:Рефат Чубаров
В субботнее утро Крым не спит. После "хлопка" в Севастополе взрывы начали раздаваться возле Евпатории.
Утром 20 августа взрывы слышали над поселком Заозерно, что возле Евпатории. Пользователи соцсетей уже распространяют подтверждения.
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Люди распространяют фото и видео, где видно белую линию в небе. Очевидно, сработало ПВО. В отличие от Севастополя, где россияне пытались сбить объект над штабом черноморского флота автоматной очередью.
Оккупанты тоже говорят о ПВО
Российские власти уже отреагировали и успокоили местных жителей, что под Евпаторией сработало ПВО. Также оккупанты заверили, что жертв и разрушений нет.
Видео работы ПВО в Севастополе:
В это же утро взрывы раздавались в Севастополе
- 20 августа около 08:20 утра в Севастополе раздался мощный взрыв.
- Взрыв произошел на территории штаба черноморского флота страны-агрессора, над зданием поднялся огромный столб дыма. Территорию штаба оцепили. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и не покидать дома.
- Впоследствии оккупанты заявили, что на крышу штаба чф россии упал беспилотник. Якобы ПВО не сработало и его не удалось сбить, потому что он летел очень низко.
- В сети показали курьезное видео, как российские захватчики пытаются сбить объект над штабом автоматной очередью.
- Стрелковое оружие не помогло. Оккупанты заявили, что жертв нет и разрушения несерьезные, однако на единственном из доступных пока фото можно увидеть поврежденную крышу.
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