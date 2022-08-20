Утренний "хлопок" продолжается: под Евпаторией также слышали взрывы

В субботнее утро Крым не спит. После "хлопка" в Севастополе взрывы начали раздаваться возле Евпатории.

Утром 20 августа взрывы слышали над поселком Заозерно, что возле Евпатории. Пользователи соцсетей уже распространяют подтверждения.

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Люди распространяют фото и видео, где видно белую линию в небе. Очевидно, сработало ПВО. В отличие от Севастополя, где россияне пытались сбить объект над штабом черноморского флота автоматной очередью.

Оккупанты тоже говорят о ПВО

Российские власти уже отреагировали и успокоили местных жителей, что под Евпаторией сработало ПВО. Также оккупанты заверили, что жертв и разрушений нет.

Видео работы ПВО в Севастополе:

В это же утро взрывы раздавались в Севастополе

20 августа около 08:20 утра в Севастополе раздался мощный взрыв.

Взрыв произошел на территории штаба черноморского флота страны-агрессора, над зданием поднялся огромный столб дыма. Территорию штаба оцепили. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и не покидать дома.

Впоследствии оккупанты заявили, что на крышу штаба чф россии упал беспилотник. Якобы ПВО не сработало и его не удалось сбить, потому что он летел очень низко.

В сети показали курьезное видео, как российские захватчики пытаются сбить объект над штабом автоматной очередью.

Стрелковое оружие не помогло. Оккупанты заявили, что жертв нет и разрушения несерьезные, однако на единственном из доступных пока фото можно увидеть поврежденную крышу.

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