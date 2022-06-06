О последствиях утренних обстрелов 6 июня сообщила председатель областного совета Анна Замазеева.

Внимание Россияне обстреляли 22 города и села Донбасса: погибли не менее 8 жителей

С самого утра кафиры снова хаотично обстреливали Николаев. Гатели по жилым домам в разных районах города где нет никаких военных объектов.К сожалению, по предварительной информации, есть пострадавшие гражданские и погибший

– отметила Анна Замазеева.

В ОГА выразили соболезнования родным пострадавших и призвали жителей области соблюдать правила безопасности во время обстрелов.

Россияне утром обстреляли Николаев

О взрывах в Николаеве сообщил мэр города Александр Сенкевич сегодня, 6 июня, около 09:50. Это произошло во время воздушной тревоги.

Местных жителей просили оставаться в укрытиях из-за угрозы артиллерийских обстрелов.

Николаев находится едва ли не под постоянными ударами россиян

С начала войны Николаев не сходит с информационных хроник. Город постоянно подвергается атакам врага – россияне гонят из минометов, артиллерии, авиации, пытаясь осаждать его.

Ежедневно городские власти сообщают о жертвах или раненых среди гражданского населения в городе и области. Так, в течение 4 июня российские кафиры трижды обстреляли Николаев . Для атаки на город они использовали реактивные системы залпового огня "Ураган", а также артиллерию 152-го и 203-го калибров.

В результате обстрела жилого массива, погибли 3 гражданских, а еще 3 находятся в больнице с тяжелыми ранениями.

Обратите внимание Россияне пытаются сковывать ВСУ на Юге и гатят из артиллерии

Кратко о ситуации на фронте

По данным Генштаба, российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Николаевской области вдоль линии столкновения и в тылу наших подразделений. В оперативном командовании "Юг" подчеркнули, что российские кафиры пытаются создать иллюзию своего господства на максимально возможной части области.

В командовании "Юг" сообщили, что за сутки нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожены 59 россиян, танк и 6 других бронированных машин, зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1" и другая вражеская техника. Поэтому несмотря на сложную ситуацию на этом направлении, ВСУ дает врагу отпор.

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