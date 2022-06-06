Про наслідки ранкового обстрілу 6 червня повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва.

Увага Росіяни обстріляли 22 міста і села Донбасу: загинули щонайменше 8 жителів

З самого ранку окупанти знову хаотично обстрілювали Миколаїв. Гатили по житловим будинкам в різних районах міста де немає ніяких військових об'єктів.Нажаль, за попередньою інформацією, є постраждалі цивільні та загиблий,

– зазначила Ганна Замазєєва.

В ОДА висловили співчуття рідним постраждалих та закликали жителів області дотримуватись правил безпеки під час обстрілів.

Росіяни зранку обстріляли Миколаїв

Про вибухи у Миколаєві повідомив мер міста Олександр Сєнкевич сьогодні, 6 червня, близько 09:50. Це сталось під час повітряної тривоги.

Місцевих жителів просили залишатись в укриттях через загрозу артилерійського обстрілу.

Миколаїв перебуває чи не під постійними ударами росіян

З початку війни Миколаїв не сходить з інформаційних хронік. Місто постійно зазнає атак ворога – росіяни гатять з мінометів, артилерії, авіації, намагаючись взяти його в облогу.

Чи не щодня міська влада повідомляє про жертв або поранених серед цивільного населення у місті та області. Так, впродовж 4 червня російські окупанти тричі обстріляли Миколаїв. Для атаки на місто вони використовували реактивні системи залпового вогню "Ураган", а також артилерію 152-го та 203-го калібрів.

Унаслідок обстрілу житлового масиву, загинули 3 цивільних, а ще 3 перебувають у лікарні з важкими пораненнями.

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Коротко про ситуація на фронті

За даними Генштабу, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області вздовж лінії зіткнення і в тилу наших підрозділів. В оперативному командуванні "Південь" наголосили, що російські окупанти намагаються створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області.

У командуванні "Південь" повідомили, що за добу нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено 59 росіян, танк та 6 інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1" та іншу ворожу техніку. Тож, попри складну ситуацію на цьому напрямку, ЗСУ дає ворогу відсіч.

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