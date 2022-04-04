Утро должно начинаться с хороших новостей: ССО захватили одну из составляющих российской ПВО С-3

В Силах спецопераций сообщили об очередной победе украинцев. Военные захватили одну из составляющих русской противовоздушной обороны С-300.

Украинские защитники ликвидируют как самих российских захватчиков, так и их технику. Кроме того, воинские части захватывают вражеские трофеи.

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ССО захватили одну из составляющих российской ПВО С-300

Утром 4 апреля военные из Сил спецопераций Вооруженных Сил Украины рассказали хорошую новость. Им удалось завладеть одной из составляющих российского ПВО С-300.

Утро должно начинаться с чашки хороших новостей. ССО работает,

– отметили в командовании.

Напомним, ранее спецназовцы ССО обнаружили российский "Бук". Рядом с заброшенным комплексом было укрытие россиян, в котором они спрятали боеприпасы, другое оружие и снаряжение.

Обратите внимание – за сутки Украина сбила вертолет и 2 самолета оккупантов