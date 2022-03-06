Россияне постоянно обстреливают Харьковщину, однако Вооруженные силы наносят врагу ответные удары. О текущей ситуации в области рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет 24 канал.

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Украинцы сбили вражеский самолет

По нашей информации, утром был уничтожен вражеский самолет,

– заявил Синегубов.

Он добавил, что сейчас в Харькове ожидают официальное подтверждение этой информации военными.

Кстати, глава ОВА подчеркнул, что наземную борьбу в Харьковской области враг уже проиграл.

Потери россиян с начала войны

С начала войны украинские защитники обезвредили более 11 тысяч российских захватчиков.

Враг потерял много техники: танков – 285, боевых бронированных машин – 985, артиллерийских систем – 109, РСЗО – 50, средств противовоздушной обороны – 21, самолетов – 44, вертолетов – 48, автомобильной техники – 447, легких скоростных катеров – 2, цистерн с ППМ – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

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