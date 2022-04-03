Утром на юге Украины ВСУ сбили 2 российских крылатых ракеты

Утром 3 апреля на юге Украины противовоздушная оборона сбила две российские крылатые ракеты.

Враг атаковал в Одесской и Николаевской областях. О сбитых целях сообщило Воздушное командование "Юг".

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Утром, 3 апреля, на юге страны подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбиты две российские крылатые ракеты морского базирования,

– говорится в сообщении.

Очередные "приземления" вражеских ракет осуществлены в Одесской и Николаевской областях.

Что известно о ракетном обстреле Одессы

Напомним, сегодня ночью, 3 апреля, Одессу атаковали с воздуха. Часть ракет удалось сбить с помощью ПВО.

Оккупанты пытались ударить по объектам критической инфраструктуры в Одессе. Сейчас в некоторых районах города видны задымления. На месте работают спасатели.

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