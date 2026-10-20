Известно о раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Какие последствия обстрела?

Во вторник, 20 октября, Россия атаковала пригород Днепра. Враг бил по складам.

К сожалению, есть 3 пострадавших. 27-летний мужчина госпитализирован с ожогами, он находится в тяжелом состоянии.

Где сейчас угроза: смотрите карту

Также в ночь на 20 октября Россия ударила по производственно-складскому зданию в Обуховском районе Киевщины. В результате вражеских обстрелов есть погибшие и пострадавшие.