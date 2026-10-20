Відомо про поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Які наслідки обстрілу?

У вівторок, 20 жовтня, Росія атакувала передмістю Дніпра. Ворог бив по складах.

На жаль, є 3 постраждалих. 27-річний чоловік госпіталізований з опіками, він у важкому стані.

Де зараз загроза: дивіться карту

Також в ніч проти 20 жовтня Росія вдарила по виробничо-складській будівлі в Обухівському районі Київщини. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі.