"У***вайте отсюда": обнародовали очередное сетование российского захватчика "братану"

Россияне продолжают делиться с близкими информацией о том, как их принимают украинцы. Более того – захватчики жалуются, что их убивают и свои.

В сети обнародовали очередную запись разговоров российского захватчика с "братаном". В нем представитель "большой и могучей армии" жалуется и предостерегает.

Читайте также "Бросили как кусок мяса": у россиян забирали телефоны и уверяли, что в городах нет гражданских

Оккупант рассказал "братану", как в Украине бьют их солдат

Представитель государства-агрессора, приехавший разрушать украинские города и убивать мирных людей, жалуется, что и он, и все "уже хотят обратно". Далее рассказывает, как "их убивают, за то, что они убегают или пытаются это сделать".

Когда колонна шла, КамАЗы, топляки (машины с горючим – 24 канал) уехали. С ними с***ались те, кто хотел поехать домой, и их расстреляли топляки,

– говорит на записи захватчик.

Ролик в сети подписали хорошим советом для россиян: "У***вайте отсюда, "братаны". Ведь захватчиков в Украине убивают и украинские защитники, и их же "товарищи".

Разговор оккупанта с "братаном": смотрите видео