Трогательная история о парне, который покинул университет в Польше, чтобы защищать Украину
Боевики увеличили количество обстрелов почти по всей линии фронта. В частности, бои на окраинах оккупированного Донецка продолжаются сейчас ежедневно.
Это на себе ощущает прифронтовая Марьинка, где противник ежедневно обстреливает как позиции украинской армии, так и дома мирных жителей.
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За более чем четыре года войны здесь вряд ли осталось хотя бы одно полностью целое сооружение.
Им нет разницы живут здесь местные люди или не живут. Они стреляют и все,
– отметил военнослужащий ВСУ Андрей.
В последние дни боевики не используют тяжелого вооружения у Марьинки, однако стрелковое оружие работает круглосуточно, а учитывая, что расстояние до врага иногда меньше ста метров, поэтому и меньший калибр может наделать беды.
Здесь сам принцип, они просто пытаются нас выманить, чтобы мы показались, вылезли, то есть дразнят. В основном ночью одинокие,
– рассказал военнослужащий ВСУ Иван.
Участились и вылазки диверсионных групп противника. Хотя назвать их профессионалами своего дела наши бойцы не могут. Когда же вытянуть украинских солдат на бой не удается, противник ведет разведку с беспилотных аппаратов, причем не обычных дронов, которые можно купить в магазине, а больших – военных.
Обстрелянный дом
Обстрелянный дом
Позиции Марьинки защищают совсем молодые ребята. В большинстве это первая ротация на войне.
Военнослужащий ВСУ Андрей
Львовянин Андрей, например, сначала учился на режиссера театра и кино. Но всегда мечтал быть футболистом и даже вступил в польский вуз, где учат на тренеров.
Я вступил в польской университет УЕФА на футбольного тренера, должен был ехать на предсезонные сборы. Прошла неделя времени и я говорю, мам, приедете ко мне на присягу. Просто поставил перед фактом, что никакого УЕФА не будет. Прошло бы четыре года, я вернулся бы назад и что я сделал для этой страны? Я бежал, я спрятал хвост под себя и поехал искать лучшую судьбу в Европе? Европу не ищут – она создается,
– сказал военнослужащий ВСУ Андрей.
Он ни минуты не жалеет о своем выборе, ведь чувствует, что его место здесь.