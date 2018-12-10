Трогательная история о парне, который покинул университет в Польше, чтобы защищать Украину

Боевики увеличили количество обстрелов почти по всей линии фронта. В частности, бои на окраинах оккупированного Донецка продолжаются сейчас ежедневно.

Это на себе ощущает прифронтовая Марьинка, где противник ежедневно обстреливает как позиции украинской армии, так и дома мирных жителей.

Читайте также: ЕС ввел санкции против организаторов "выборов" на Донбассе: кто попал в список

За более чем четыре года войны здесь вряд ли осталось хотя бы одно полностью целое сооружение.

Им нет разницы живут здесь местные люди или не живут. Они стреляют и все,

– отметил военнослужащий ВСУ Андрей.

В последние дни боевики не используют тяжелого вооружения у Марьинки, однако стрелковое оружие работает круглосуточно, а учитывая, что расстояние до врага иногда меньше ста метров, поэтому и меньший калибр может наделать беды.

Здесь сам принцип, они просто пытаются нас выманить, чтобы мы показались, вылезли, то есть дразнят. В основном ночью одинокие,

– рассказал военнослужащий ВСУ Иван.

Участились и вылазки диверсионных групп противника. Хотя назвать их профессионалами своего дела наши бойцы не могут. Когда же вытянуть украинских солдат на бой не удается, противник ведет разведку с беспилотных аппаратов, причем не обычных дронов, которые можно купить в магазине, а больших – военных.



Обстрелянный дом



Обстрелянный дом

Позиции Марьинки защищают совсем молодые ребята. В большинстве это первая ротация на войне.



Военнослужащий ВСУ Андрей

Львовянин Андрей, например, сначала учился на режиссера театра и кино. Но всегда мечтал быть футболистом и даже вступил в польский вуз, где учат на тренеров.

Я вступил в польской университет УЕФА на футбольного тренера, должен был ехать на предсезонные сборы. Прошла неделя времени и я говорю, мам, приедете ко мне на присягу. Просто поставил перед фактом, что никакого УЕФА не будет. Прошло бы четыре года, я вернулся бы назад и что я сделал для этой страны? Я бежал, я спрятал хвост под себя и поехал искать лучшую судьбу в Европе? Европу не ищут – она ​​создается,

– сказал военнослужащий ВСУ Андрей.

Он ни минуты не жалеет о своем выборе, ведь чувствует, что его место здесь.