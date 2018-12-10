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      Трогательная история о парне, который покинул университет в Польше, чтобы защищать Украину

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      Боевики увеличили количество обстрелов почти по всей линии фронта. В частности, бои на окраинах оккупированного Донецка продолжаются сейчас ежедневно.

      Это на себе ощущает прифронтовая Марьинка, где противник ежедневно обстреливает как позиции украинской армии, так и дома мирных жителей.

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      За более чем четыре года войны здесь вряд ли осталось хотя бы одно полностью целое сооружение.

      Им нет разницы живут здесь местные люди или не живут. Они стреляют и все,
      – отметил военнослужащий ВСУ Андрей.

      В последние дни боевики не используют тяжелого вооружения у Марьинки, однако стрелковое оружие работает круглосуточно, а учитывая, что расстояние до врага иногда меньше ста метров, поэтому и меньший калибр может наделать беды.

      Здесь сам принцип, они просто пытаются нас выманить, чтобы мы показались, вылезли, то есть дразнят. В основном ночью одинокие,
       рассказал военнослужащий ВСУ Иван.

      Участились и вылазки диверсионных групп противника. Хотя назвать их профессионалами своего дела наши бойцы не могут. Когда же вытянуть украинских солдат на бой не удается, противник ведет разведку с беспилотных аппаратов, причем не обычных дронов, которые можно купить в магазине, а больших – военных.


      Обстрелянный дом


      Обстрелянный дом

      Позиции Марьинки защищают совсем молодые ребята. В большинстве это первая ротация на войне.


      Военнослужащий ВСУ Андрей

      Львовянин Андрей, например, сначала учился на режиссера театра и кино. Но всегда мечтал быть футболистом и даже вступил в польский вуз, где учат на тренеров.

      Я вступил в польской университет УЕФА на футбольного тренера, должен был ехать на предсезонные сборы. Прошла неделя времени и я говорю, мам, приедете ко мне на присягу. Просто поставил перед фактом, что никакого УЕФА не будет. Прошло бы четыре года, я вернулся бы назад и что я сделал для этой страны? Я бежал, я спрятал хвост под себя и поехал искать лучшую судьбу в Европе? Европу не ищут – она ​​создается,
      сказал военнослужащий ВСУ Андрей.

      Он ни минуты не жалеет о своем выборе, ведь чувствует, что его место здесь.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Марьинка Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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