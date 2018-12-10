17:35
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Зворушлива історія про хлопця, який покинув університет в Польщі, щоб захищати Україну

      138 Читать новость на русском

      Бойовики збільшили кількість обстрілів майже по всій лінії фронту. Зокрема, бої на околицях окупованого Донецька тривають зараз щодня.

      Це на собі відчуває прифронтова Мар'їнка, де противник щодня обстрілює як позиції української армії, так і будинки мирних мешканців.

      Читайте також: ЄС ввів санкції проти організаторів "виборів" на Донбасі: хто потрапив у список

      За понад чотири роки війни тут навряд чи залишилась бодай одна повністю ціла споруда.

      Їм не має різниці живуть тут місцеві люди чи не живуть. Вони стріляють і все,
      – зазначив військовослужбовець ЗСУ Андрій.

      Останніми днями бойовики не використовують важкого озброєння біля Мар'їнки, проте стрілецька зброя працює цілодобово, а зважаючи, що відстань до ворога подекуди менше ста метрів, тому і менший калібр може наробити лиха.

      Тут сам принцип, вони просто намагаються нас виманити, щоб ми показались, вилізли, тобто дразнять. В основному вночі одинокі,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ Іван.

      Почастішали і вилазки диверсійних груп противника. Хоча назвати їх професіоналами своєї справи наші бійці не можуть. Коли ж витягнути українських солдатів на бій не вдається, противник веде розвідку з безпілотних апаратів, при чому не звичайних дронів, які можна купити в магазині, а великих – військових.


      Обстріляний будинок


      Обстріляний будинок

      Позиції Мар'їнки боронять зовсім молоді хлопці. У більшості це перша ротація на війні.


      Військовослужбовець ЗСУ Андрій

      Львів'янин Андрій, наприклад, спочатку вчився на режисера театру та кіно. Але завжди мріяв бути футболістом та навіть вступив до польського вишу, де вчать на тренерів.

      Я вступив в польській університет УЄФА на футбольного тренера, мав їхати на предсезонні збори. Пройшов тиждень часу і я кажу, мам, приїдете до мене на присягу. Просто поставив перед фактом, що ніякого УЄФА не буде. Пройшло б чотири роки, я повернуся б назад і що я зробив для цієї країни? Я втік, я сховав хвіст під себе і поїхав шукати кращої долі в Європі? Європу не шукають – її створюють,
      – сказав військовослужбовець ЗСУ Андрій.

      Він ні хвилини не жалкує про свій вибір, адже відчуває, що його місце тут.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Мар'їнка
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Можливості воєнного стану: чи бути затриманню Медведчука та зміні Труханова і Кернеса
      сьогодні , 16:00 Можливості воєнного стану: чи бути затриманню Медведчука та зміні Труханова і Кернеса
      Єгор Соболєв 792
      Бідність України, або про що не каже МВФ
      сьогодні , 15:02 Бідність України, або про що не каже МВФ
      Юрій Мельник 4328
      Куди віднести непотрібний одяг: Київ і великі міста
      сьогодні , 14:30 Куди віднести непотрібний одяг: Київ і великі міста
      Настя Сукач 3687
      Кому війна, кому мати рідна: хто в областях отримав зиск від воєнного стану
      сьогодні , 14:00 Кому війна, кому мати рідна: хто в областях отримав зиск від воєнного стану
      Тетяна Мартинюк 1111
      "Удар в спину" российскому экспорту
      сьогодні , 12:00 "Удар в спину" российскому экспорту
      Злой Одессит 5060
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      В Києві пройшов відкритий чемпіонат України з бодібілдингу
       29 жовтня 2016 , 23:38
      Тренер, який вибивав Динамо з Ліги чемпіонів: Аякс має 70% шансів пройти київський клуб
       22 серпня , 19:43
      Українець потрапив до стартового складу європейської команди на матч Ліги чемпіонів
       2 жовтня , 21:58
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук