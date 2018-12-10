Євросоюз офіційно опублікував список осіб, які потрапили під санкції за організацію незаконних виборів на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Рішення опубліковане в офіційному журналі ЄС.

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Раніше 24 канал повідомляв, що міністри закордонних справ країн ЄС 10 грудня затвердили рішення про запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію незаконних виборів на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"Після організації 11 листопада 2018 року так званих "виборів" у так званих "Донецькій Народній Республіці" та "Луганській Народній Республіці" Рада вважає, що дев'ять осіб слід додати до списку осіб та організацій, на які поширюються обмежувальні заходи", – йдеться у повідомленні.

До санкційного списку потрапили:

Ольга Позднякова – голова так званої Центральної виборчої комісії "ДНР" Олена Кравченко – голова так званої Центральної виборчої комісії "ЛНР" Леонід Пасічник – "обраний ватажок" так званої "ЛНР" Володимир Бідьовка – голова так званої "Народної ради" "ДНР" Денис Мірошниченко – голова так званої "Народної ради" у "ЛНР" Олексій Найденко – заступник голови так званої ЦВК у "ДНР" Володимир Висоцький – секретар так званої ЦВК у "ДНР" Максим Свідченко – заступник голови так званої ЦВК у "ЛНР" Катерина Терещенко – секретар так званої ЦВК у "ЛНР"

Санкції Євросоюзу передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування активів усіх організаторів псевдовиборів. Рішення набуло чинності з моменту публікації списку.

Нагадаємо, як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" (60,85%) "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник, за якого "проголосувало" 68,9% осіб.



Раніше проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі. Також "псевдовибори" засуджує Україна, та весь цивілізований світ.