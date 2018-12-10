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      ЄС ввів санкції проти організаторів "виборів" на Донбасі: хто потрапив у список

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      Санкції проти організаторів виборів в ДНР та ЛНР 2018: список імен
      Список організаторів псевдовиборів на Донбасі, які потрапили під санкції ЄС / Фото з відкритих джерел

      Євросоюз офіційно опублікував список осіб, які потрапили під санкції за організацію незаконних виборів на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.

      Рішення опубліковане в офіційному журналі ЄС.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що міністри закордонних справ країн ЄС 10 грудня затвердили рішення про запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію незаконних виборів на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.

      "Після організації 11 листопада 2018 року так званих "виборів" у так званих "Донецькій Народній Республіці" та "Луганській Народній Республіці" Рада вважає, що дев'ять осіб слід додати до списку осіб та організацій, на які поширюються обмежувальні заходи", – йдеться у повідомленні.

      До санкційного списку потрапили:

      1. Ольга Позднякова – голова так званої Центральної виборчої комісії "ДНР"
      2. Олена Кравченко – голова так званої Центральної виборчої комісії "ЛНР"
      3. Леонід Пасічник – "обраний ватажок" так званої "ЛНР"
      4. Володимир Бідьовка – голова так званої "Народної ради" "ДНР"
      5. Денис Мірошниченко – голова так званої "Народної ради" у "ЛНР"
      6. Олексій Найденко – заступник голови так званої ЦВК у "ДНР"
      7. Володимир Висоцький – секретар так званої ЦВК у "ДНР"
      8. Максим Свідченко – заступник голови так званої ЦВК у "ЛНР"
      9. Катерина Терещенко – секретар так званої ЦВК у "ЛНР"

      Санкції Євросоюзу передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування активів усіх організаторів псевдовиборів. Рішення набуло чинності з моменту публікації списку.

      Нагадаємо, як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" (60,85%) "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник, за якого "проголосувало" 68,9% осіб.

      Раніше проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі. Також "псевдовибори" засуджує Україна, та весь цивілізований світ.

      як розгорталися події навколо псевдовиборів на донбасі: хроніка
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики Війна на Донбасі Псевдовибори на окупованому Донбасі Санкції Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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