ЄС ввів санкції проти організаторів "виборів" на Донбасі: хто потрапив у список
Євросоюз офіційно опублікував список осіб, які потрапили під санкції за організацію незаконних виборів на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Рішення опубліковане в офіційному журналі ЄС.
Читайте також: Для чого Путіну псевдовибори на Донбасі: Жебрівський розкрив мету Кремля
Раніше 24 канал повідомляв, що міністри закордонних справ країн ЄС 10 грудня затвердили рішення про запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію незаконних виборів на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.
"Після організації 11 листопада 2018 року так званих "виборів" у так званих "Донецькій Народній Республіці" та "Луганській Народній Республіці" Рада вважає, що дев'ять осіб слід додати до списку осіб та організацій, на які поширюються обмежувальні заходи", – йдеться у повідомленні.
До санкційного списку потрапили:
- Ольга Позднякова – голова так званої Центральної виборчої комісії "ДНР"
- Олена Кравченко – голова так званої Центральної виборчої комісії "ЛНР"
- Леонід Пасічник – "обраний ватажок" так званої "ЛНР"
- Володимир Бідьовка – голова так званої "Народної ради" "ДНР"
- Денис Мірошниченко – голова так званої "Народної ради" у "ЛНР"
- Олексій Найденко – заступник голови так званої ЦВК у "ДНР"
- Володимир Висоцький – секретар так званої ЦВК у "ДНР"
- Максим Свідченко – заступник голови так званої ЦВК у "ЛНР"
- Катерина Терещенко – секретар так званої ЦВК у "ЛНР"
Санкції Євросоюзу передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування активів усіх організаторів псевдовиборів. Рішення набуло чинності з моменту публікації списку.
Нагадаємо, як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" (60,85%) "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник, за якого "проголосувало" 68,9% осіб.
Раніше проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі. Також "псевдовибори" засуджує Україна, та весь цивілізований світ.
-
-
-
20 лист 2018Пушилін офіційно став "ватажком" фейкової "ДНР"
-
-
-