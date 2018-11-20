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      Хто засвітився на "інавгурації" Пушиліна: відомо прізвища

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      Зала Донецького оперного театру під час "інавгурації" Пушиліна
      Зала Донецького оперного театру під час "інавгурації" Пушиліна / Соцмережі

      Сепаратистські ЗМІ перекинуть, що зала Донецького театру опери та балету імені Солов'яненка під час так званої "інавгурації" Дениса Пушиліна на посаду ватажка "ДНР" була заповненою дощенту. Завітали туди й навіть представники іноземних держав , а також окупанти з Криму, Луганщини та Росії.

      Раніше 24 канал повідомляв, що в окупованому Донецьку відбулася так звана "інавгурація" новоспеченого вождя незрозумілого адміністративного утворення під назвою "ДНР" Дениса Пушиліна. Також наш ресурс публікував список представників окупаційної влади, що будуть присутніми на заході.

      Читайте також: Хто такий Пушилін: що відомо про проросійського бойовика

      Як пишуть сепаратистські ЗМІ, загалом у залі були присутніми близько тисячі глядачів, серед яких можна було побачити 70 так званих "журналістів" і понад 60 іноземних представників з "ЄС (Бельгія, Франція, Фінляндія, Іспанія), Росії" і чомусь до таких вони віднесли "ЛНР".

      Також вже є відомими й імена цих діячів. Це, зокрема:

      – ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник,

      – "президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов,

      – "прем'єр-міністр" Абхазії Валерій Бганба,

      – окупаційний "голова" Криму Сергій Аксьонов,

      – голова громадської організації Euro-Rus бельгієць Кріс Роман,

      – так званий депутат парламенту німецького Берліна Гуннар Ліндеманн,

      – член бюро партії "Республіканці" в Росії француз Квентін Веркрюсс,

      – керівник "представницького центру "ДНР" у Фінляндії Йохан Бекман,

      – представник іспанського бізнесу граф Альваро де Марічалар.

      Крім того, "інавгурацію" Пушиліна відвідали 7 депутатів Держдуми: Андрій Козенко, Казбек Тайсаев, Михайло Дегтярьов, Сергій Натаров , Іван Сухарєва, Олександр Шерін і Павло Шперов.

      На деяких оприлюднених фото можна помітити й лідера пропагандистського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександра "Хірурга" Залдостанова.

      Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини та Луганщини заявили про намір 11 листопада 2018 року провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.

      За підсумками так званого плебісциту, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін – він здобув 60,86% голосів і обігнав свого найближчого переслідувача Романа Храменкова аж на 46,58%.

      Діяльність Пушиліна на окупованому Донбасі: хроніка останніх подій
      Теги: Новини політики Південна Осетія Абхазія Європа Анексія Криму Новини Росії Псевдовибори на окупованому Донбасі Новини Донецька Війна на Донбасі Новини України
      Джерело: 24 Канал
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