Кто засветился на "инаугурации" Пушилина: известны фамилии

Сепаратистские СМИ утверждают, что зал Донецкого театра оперы и балета имени Соловьяненко во время так называемой "инаугурации" Дениса Пушилина на должность главаря "ДНР" былазаполнен до основания. Посетили ее даже представители иностранных государств, а также оккупанты из Крыма, Луганской области и России.

Ранее 24 канал сообщал, что в оккупированном Донецке состоялась так называемая "инаугурация" новоиспеченного вождя непонятного административного образования под названием "ДНР" Дениса Пушилина. Также наш ресурс публиковал список представителей оккупационных властей , которые будут присутствовать на мероприятии.

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Как пишут сепаратистские СМИ, всего в зале присутствовали около тысячи зрителей, среди которых можно было увидеть 70 так называемых "журналистов" и более 60 иностранных представителей из 9 стран: "ЕС (Бельгия, Франция, Финляндия, Германия Испания), России" и почему-то к таким они отнесли "ЛНР", Абхазию и Южную Осетию.

Также уже известны и имена этих деятелей. Это, в частности:

– главарь "ЛНР" Леонид Пасечник ,

– "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов ,

- "премьер-министр" Абхазии Валерий Бганба ,

– оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов ,

– председатель общественной организации Euro-Rus бельгиец Крис Роман ,

– так называемый депутат парламента немецкого Берлина Гуннар Линдеманн ,

– член бюро партии "Республиканцы" в России француз Квентин Веркрюсс ,

– руководитель "представительского центра "ДНР" в Финляндии Йохан Бекман ,

– представитель испанского бизнеса граф Альваро де Маричалар .

Кроме того, "инаугурацию" Пушилина посетили 7 депутатов Госдумы: Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, Михаил Дегтярев, Сергей Натаров, Иван Сухарева, Александр Шерин и Павел Шперов.

На некоторых опубликованных фото можно заметить и лидера пропагандистского байкерского клуба "Ночные волки" Александра "Хирурга" Залдостанова.