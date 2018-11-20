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      Кто засветился на "инаугурации" Пушилина: известны фамилии

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      Зал Донецкого оперного театра во время "инаугурации" Пушилина
      Зал Донецкого оперного театра во время "инаугурации" Пушилина / Соцсети

      Сепаратистские СМИ утверждают, что зал Донецкого театра оперы и балета имени Соловьяненко во время так называемой "инаугурации" Дениса Пушилина на должность главаря "ДНР" былазаполнен до основания. Посетили ее даже представители иностранных государств, а также оккупанты из Крыма, Луганской области и России.

      Ранее 24 канал сообщал, что в оккупированном Донецке состоялась так называемая "инаугурация" новоиспеченного вождя непонятного административного образования под названием "ДНР" Дениса Пушилина. Также наш ресурс публиковал список представителей оккупационных властей , которые будут присутствовать на мероприятии.

      Читайте также: Кто такой Пушилин: что известно о пророссийском боевике

      Как пишут сепаратистские СМИ, всего в зале присутствовали около тысячи зрителей, среди которых можно было увидеть 70 так называемых "журналистов" и более 60 иностранных представителей из 9 стран: "ЕС (Бельгия, Франция, Финляндия, Германия Испания), России" и почему-то к таким они отнесли "ЛНР", Абхазию и Южную Осетию. 

      Также уже известны и имена этих деятелей. Это, в частности:

      главарь "ЛНР" Леонид Пасечник ,

      "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов ,

      - "премьер-министр" Абхазии Валерий Бганба ,

      оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов ,

      председатель общественной организации Euro-Rus бельгиец Крис Роман ,

      так называемый депутат парламента немецкого Берлина Гуннар Линдеманн ,

      член бюро партии "Республиканцы" в России француз Квентин Веркрюсс ,

      руководитель "представительского центра "ДНР" в Финляндии Йохан Бекман ,

      представитель испанского бизнеса граф Альваро де Маричалар .

      Кроме того, "инаугурацию" Пушилина посетили 7 депутатов Госдумы: Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, Михаил Дегтярев, Сергей Натаров, Иван Сухарева, Александр Шерин и Павел Шперов.

      На некоторых опубликованных фото можно заметить и лидера пропагандистского байкерского клуба "Ночные волки" Александра "Хирурга" Залдостанова.

      Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донецкой и Луганской заявили о намерении 11 ноября 2018 провести "выборы" новых вожаков пророссийских боевиков .

      По итогам так называемого плебисцита , на оккупированной части Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин он одержал 60,86% голосов и обогнал своего ближайшего преследователя Романа Храменкова аж на 46,58%.

      деятельность пушилина на окупированном донбассе: хроника последних событий 
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости Донецка Новости России Южная Осетия Абхазия Европа Аннексия Крыма Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
      Источник: 24 Канал
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