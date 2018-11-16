Масштабна атака: чому Пушилін заявив про вихід з мінських домовленостей

У четвер окупанти провели досить цікаву акцію з налякування людей та нагнітання ситуації в Україні. Цілком можливо, що вона є стартом великої багатоходової комбінації, яку замислили у Кремлі.

Спочатку ватажок терористів Росії Володимир Путін розповів про те, як Петро Порошенко та влада Києва "не зацікавлена у виконанні мінських домовленостей". Це було початком інформаційної атаки. Її закінченням став вислів нещодавно "обраного" ватажка "ДНР", колаборанта Дениса Пушиліна. Він заявив, що "республіка" не збирається домовлятися про мир на умовах України.

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Виходячи з того, що поставлені офіційними українськими особами умови збігаються із позицією всього світу, а також із того, що вони описані у Мінських домовленостях, це означає лише одне – квазіутворення можуть з них вийти. Принаймні, саме такий меседж хотів донести колаборант.

Про сплановану операцію з залякування говорить те, що фрази обидвох терористів почали публікувати російські ЗМІ майже одночасно, то ж немає ніякого сумніву: Пушилін не наговорив єресі через традиційне вживання алкоголю – йому наказали так висловитись. Щож стосується напряму атаки, він є цілком зрозумілим: росіяни починають хитати Україну напередодні виборів. Путіну потрібна війна, в якій він звинуватить Києв загалом та Порошенко зокрема.

Окупаційні війська при цьому можуть або посилити обстріли, або ж почати бити по мирному населенню, як це сталося у ніч на четвер біля Південного, де були знищені домівки ні в чому не винних людей. Цікаво, що у президента на вислів ВВП відреагували миттєво, звинувативши кремлівського карлика у втручання до передвиборчих процесів. І це дійсно так.

Проросійські засоби масової інформації в Україні одразу ж розповсюдили огидну брехню про те, як "Києву вигідно не вирішувати проблеми із Донбасом". І це тільки посилило нагнітання у суспільстві. Принаймні, з боку адептів "Новоросії", які читають всілякі сайтики.

Чи буде розіграна карта Пушиліна та Пасічника, які не ставили свої підписи під документами у Мінську? Відповідь на це питання ми дізнаємося найближчим часом. Скоріше за все, цією зимою, десь у січні, коли передвиборчі баталії досягнуть апогею, а опозиціонери-регіонали почнуть із подвійною енергією звинувачувати діючу владу в усіх вадах. Особливим козирем для них і може стати посилення бойових дій.

А для псевдопатріотичних політиків, які хочуть пробитися до влади, джокером буде кожен загиблий, адже вони розповідатимуть про те, "як вже давно можа було б звільнити Донбас, однак Порошенко домовлявся із терористами заради збагачення та збереження бізнесу".

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