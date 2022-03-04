Уверен, мы выстоим, – мэр Мариуполя обратился к горожанам

В Украине неделю идет война и одни из самых ожесточенных боев идут за Мариуполь. Городской голова Вадим Бойченко обратился к людям.

Российские оккупанты обстреливают город больше суток. Там нет электричества, воды, тепла и связи.

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Никто уже не сомневается – это акт геноцида российских оккупантов против украинского народа, против нас с вами. Когда мы победим, история расставит все на свои места и виновные в этой ужасной трагедии точно понесут наказание,

– сказал Вадим Бойченко.

Но сначала мэр призывает подумать о нынешних вызовах. Ведь в первую очередь в Мариуполе следует восстановить электричество, а затем водоснабжение. Для этого уже сформировали бригады, но их недостаточно. Ключевое условие – режим тишины.

Для города обещают гуманитарный коридор

По словам Бойченко, после переговоров в Беларуси появилась реальная надежда на временное прекращение огня для восстановления инфраструктуры. Также обещают открыть "зеленый" коридор для снабжения медикаментами и продуктами.

"В настоящее время наши героические Вооруженные силы Украины продолжают уверенно держать позиции и защищают город от этих путинских варваров, которые намеренно обстреливают мирные кварталы. Мариуполь – это место концентрации силы, здесь живут лучшие из лучших. Поэтому уверен, что мы выстоим, победим и начнем восстанавливать наш любимый город", – сказал мэр мариупольцам.

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