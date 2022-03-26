Увидеть Мариуполь и сдохнуть: азовцы уничтожили еще часть российских оккупантов – видео

В блокадном Мариуполе полк "Азов" продолжает уничтожать захватчиков. Из снимков дрона видно – российские оккупанты несут потери.

Азовцы продолжают уничтожать российских оккупантов в Мариуполе. С дрона видны разбитые улицы города и погибших врагов.

Важно Россия на Донбассе за день потеряла 3 самолета и 8 танков, – ООС

"Азов" продолжает уничтожать оккупантов в Мариуполе – смотрите видео

"Увидеть Мариуполь и сдохнуть" – решила еще кучка москалей. Азов продолжает уничтожать вражескую орду на улицах города,

– написали в полку.

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