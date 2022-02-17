Это уже история, которая стала основой современных событий в Украине и мире. 24 канал в рамках проекта "Баррикады Достоинства" собрал правдивые фильмы, которые подробно рассказывают о событиях и людях на улицах Киева во время Революции Достоинства.

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Кровавое Крещение или Огрекрещение

Огнекрещением называют события Революции Достоинства после принятия скандальных "законов о диктатуре" 16 января 2014 года, которые запрещали и массовые собрания. После очередного Народного вече люди, проявляя протест, двинулись к Верховной Раде. По дороге между протестующими и силовиками начались столкновения.

Именно в тот период погибли Сергей Нигоян, Михаил Жизневский, Юрий Вербицкий. Несмотря на мороз, активистов поливали водой из водометов и обстреливали. Раненых было ориентировочно 1 400 человек.

Именно эти события легли в основу фильма "Вогнехреща", построенного на основе устноисторических свидетельств.

Историк, куратор устноисторических проектов Украинского института национальной памяти, координатор проекта "Майдан: устная история" и режиссер фильма "Вогнехреща" Татьяна Ковтунович вспомнила, что этот фрагмент событий на улице Грушевского кардинально поменял развитие событий в дальнейшем.

В 2015 году мы издали первую книгу, и я создала ролик с нарезкой записанных воспоминаний о Революции Достоинства. Там говорилось об избиениях студентов, штурме 10 – 11 декабря, праздновании Нового года, событиях на Грушевского, гибели людей,

– вспомнила Ковтунович.

Именно с ним во Львове историк презентовала первую книгу (говорится о "Майдане от первого лица. 45 историй Революции Достоинства" – 24 канал). Ролик имел сильное влияние на людей.

И хотя идея фильма касается 2014 года, но работа началась в начале 2021 года, и уже 20 января 2022 года его презентовали.

"Материала (для фильма – 24 канал) было очень много. Мы планировали 45 минут фильма через устноисторический формат, где идут воспоминания и важно, чтобы зритель не уставал", – рассказала режиссер.



Фильм построен на основе устноисторических свидетельств очевидцев / Фото из архива Татьяны Ковтунович

Обратите внимание! Устноисторические свидетельства людей записывали с помощью полуструктурированного интервью – сначала люди произвольно рассказывали о событиях, впоследствии – отвечали на вопросы. Однако специалистка по устной истории не ставит себе смысловых задач, ориентируется исключительно на то, чтобы рассказчик как можно больше рассказал о теме. Но перед разговором историк готовит программу-опрос, в которую включает детализированные блоки. Например, о быте, медицине Майдана и тому подобное.

Историк рассказала, что в основном люди сами много рассказывали. Более того, эти интервью были не ограничены во времени. Дольше всех среди рассказчиков, которые вошли в фильм, Татьяна общалась с польским журналистом Павелом Боболовичем – больше 3 часов.

13 рассказов, которые вошли в фильм, делала я, еще два – моя коллега. Одного священника мы записывали вместе,

– вспомнила режиссер.

Все сказания героев записаны не на профессиональную технику, их выбрали из 1 200 свидетельств о Революции Достоинства.

"В фильм вошли те рассказчики, которые меня больше всего задели. Рассказ Ярмоленко (речь идет о художнике Андрее Ермоленко – 24 канал) я помнила очень хорошо, так как мы даже в книге о Революции Достоинства вынесли на обложку его слова о Гайдаматчине. Очень хорошее воспоминание о событиях на Грушевского польского журналиста Павела Боболовича", – вспомнила историк.



Ермоленко сравнивал Майдан с Гайдаматчиной / Скриншот из фильма "Вогнехреща"



Павел Боболович эмоционально рассказал о событиях на Майдане / Скриншот из фильма "Вогнехреща"

Более того, фильм содержит рассказы социологов, психологов, священников, учителя, юриста, командира отряда первой помощи Национального комитета Красного Креста. В процессе работы в кино добавили кадры хроники с Майдана, часть которой предоставил Национальный музей Революции Достоинства.

Перед нами стояла задача, несмотря на показ эпизода Революции, построить фильм в контексте всех тех событий. То есть (в фильме – 24 канал) можно увидеть смысл всего, что происходило на Майдане,

– объяснила Татьяна Ковтунович.

В частности историк вспомнила миф, якобы на Грушевского стоял только "Правый сектор".

"В хронике видно, что на Грушевского было очень много людей. Некоторые – участвовали в радикальных действиях и не видели "Правого сектора". Алексей Шемотюк, который стрелял из фейерверков, – архитектор. То есть там стояли обычные люди, которые считали, что должны защищаться", – объяснила Татьяна.

Важно! Название "Вогнехреща" появилось уже в процессе работы над фильмом. Режиссер сказала, что фильм называется "Вогнехреща" потому, что Огнекрещение – это один день. А вот с буквой "а" – включает дни после праздника.

Людей на Майдане просто нельзя было сдержать

Историк вспоминает, что в фильм не вошла история, которую рассказывал врач Руслан Добровольский. К ним в медпункт, который располагался в парламентской библиотеке, принесли облитого водой, обмороженного и травмированного резиновой пулей в ногу молодого парня. С него срезали замерзшую одежду и оказали помощь.

Несмотря на просьбу медиков отдохнуть, он был убежден, что должен идти. Ему дали новую одежду, он ушел, и через полчаса его снова принесли замороженного. То есть людей на Майдане просто нельзя было сдержать.

Добавила, что фильм имеет иррациональное задание – в частности в "Вогнехреще" было важно, чтобы зрители "заряжались" ощущением Революции, не оставались равнодушными и делали выводы.

Нынешние события в геополитике, украинской внешней политике начались еще тогда, когда Украина выбрала себе европейский путь развития. Чтобы осознать тот момент, когда все начиналось, и ситуацию сейчас, надо исследовать события Революции Достоинства,

– резюмировала Татьяна Ковтунович.

Режиссер говорит, что это важно для того, чтобы:

понимать, как мы все это должны осмысливать внутри страны;

а также, чтобы поддерживать себя и не сойти с правильного пути.

Премьера и обсуждение "Вогнехреща": смотрите видео Национального музея Революции Достоинства

Майдан в 6 буквах свободы

В 2021 году Суспільне презентовало фильм "Майдан: Шесть букв нашей свободы". Режиссерами-документалистками выступили Елена Зашко и Анна Ересько. Последняя объясняла, что "нет смысла браться за тему Майдана, если тебе нечего сказать о нем людям".

Что нового можно сказать людям о Майдане через 7 лет, когда уже столько сказано, снято и написано? Это либо апдейт информации о ходе расследования расстрелов, либо истории людей, жизнь которых изменил Майдан. Апдейта, к сожалению, нет. Мы выбрали второе, потому что человековедение – наша страсть,

– объясняла Ересько.

В фильме вспоминают 6 слов, которые символизируют Революцию Достоинства. В частности говорится о:

М – "Мама": о сыне и Революции рассказывает мать погибшего Игоря Гулика;

А – "Активистка": показания Александры Матвийчук, координатора "Евромайдан SOS";

Й – "Йолка": корреспондент "Радио Свобода" Андрей Дубчак рассказывает о елке, которую власть постоянно хотела украсить, разогнав людей;

Д – "Дуэль": о столкновениях между активистами и силовиками в декабре 2013 года рассказывает Андрей Преподобный, – экс-полицейский, а ныне представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Ровненской области;

А – "Арт": искусством Майдана делился художник, один из авторов "Страйкплаката" Алексей Сай;

Н – "Надежда": все герои рассказывают о своей надежде во время Революции Достоинства.

Кстати, в 2021 году на телефестивале "Сердце Европы" в польской Варшаве лента получила второе место в категории "Документальный фильм".

МАЙДАН. Шесть букв нашей свободы: смотрите видео Суспільне Культура

Номинированная на Оскар"Зима в огне"

Это документальная лента, которая рассказывает о 93 днях Революции Достоинства. Для этого режиссер Евгений Афинеевский в 2013 году приехал в Киев. Известно, что 28 операторов документировали события протеста.

Там есть также интервью со священниками, протестующими, волонтерами, медиками, военными. Кино признавали "Лучшим документальным фильмом" при содействии платформы Netflix. Ленту презентовали зрителям осенью 2015 года. В 2016 году – ее номинировали на известную премию Оскар.

"Зима в огне": смотрите трейлер документального фильма

"Со смерти Нигояна началась революция"

Фильм "Зима, которая нас изменила" состоит из 7 серий, каждая из которых рассказывает о важных и трагических событиях того времени. Отдельно:

"Небесная Сотня" – о 3 днях, во время которых пострадали больше 100 человек;

"Первая смерть" – о первом убитом Сергее Нигояне;

"Коктейли Грушевского" – о событиях после избиения студентов на Майдане;

"Межигорье. Батина хата" – о домах Януковича;

"Самооборона" – как зародилось сопротивление к правоохранителям;

"Пожар в Доме Профсоюзов" – о трагедии в здании и "Автомайдане".

Режиссером кино выступил Владимир Тихий. Это совместный проект "1+1" и "Вавилон'13". Сам режиссер вспоминал, что эти ленты должны быть понятными и эмоционально действенными для людей, которые знакомы с Революцией только из новостей.

Один из героев фильма говорит о трагических событиях: "С того момента как раз началась революция, когда умер Нигоян (речь идет о Сергее, бойце 3 сотни Самообороны Майдана – 24 канал)".

Небесная сотня. Зима, которая нас изменила: смотрите первую серию

Весной 2014 года ленту презентовали на Каннском кинофестивале.

Майдан в кадрах хроники

Известный режиссер Сергей Лозница еще в июне 2014 году презентовал фильм "Майдан". В нем собрана хроника событий на Майдане – от мирного собрания и до столкновений между активистами и силовиками. Кино состоит из четырех частей:

"Пролог";

"Торжество";

"Боевые действия";

"Посткриптум".

Во время просмотра вы не услышите закадрового голоса и не увидите главных героев – фильм полностью переносит зрителя на улицы Майдана. Только кое-где случаются выступления на сцене и крупным планом изображены люди.

Сам Сергей Лозница героем фильма называл народ. Лента завоевала главную награду 9-го Международного фестиваля фильмов о правах человека в Нюрнберге.

"Майдан": смотрите трейлер к кино

Интересно, что все кадры Революции Достоинства сняты на статическую камеру, что создает впечатление, будто находишься там – на улицах революционного Киева.

"Майдан изменил их жизнь навсегда": женщины Революции Достоинства

Женщины на Майдане стояли бок о бок с мужчинами. Три женщины – Антонина Дворянец, Ольга Бурая и Людмила Шеремет отдали свою жизнь за страну и стали частью Небесной сотни.

Фильм "Женские лица революции" рассказывает о женщине, которая была рядом со своим мужем, о девушке, которая была на передовой Майдана, о матери, которая назвала сына-силовика "предателем".

Они не знакомы между собой, однако всех их объединяет любовь. Все, что они делают, они делает из любви. К сыну, мужу, Родине. И на баррикады выходят тоже из любви,

– говорится в рассказе о фильме.

Режиссер фильма Наталья Пятигина в мае 2014 года презентовала кино на основе рассказов 5 героинь:

Ирины Гурик – матери 19-летнего Героя Небесной сотни Романа Гурика;

Шуры Рязанцевой – активистки "Автомайдана", которая во время Революции Достоинства познакомилась с Романом Гуриком. Оказалось, что парень поддерживал ее;

Евгении Янченко – волонтерки-медика и жены сотника 42-й сотни "Львовская Брама" Андрея Янченко;

Дианы Гербе – студентки и активистки "Евромайдана", которая была девушкой Героя Небесной Сотни Сергея Нигояна;

Ольги Патлатенко – матери солдата внутренних войск.

В фильм вошли рассказы 5 женщин / Скриншоты из видео

Анонс фильма завершается словами: "Каждая из них заглянула в глаза смерти, но нашла в себе силы, чтобы жить дальше. Майдан изменил их жизнь навсегда".

Женские лица революции: смотрите видео

"Все пылает": от мирной акции до Киева в огне

Фильм 2014 года "Все пылает" охватывает как мирный протест, так и события противостояния между силовиками и активистами. Режиссеры фильма – Александр Течинский, Алексей Солодунов и Дмитрий Стойков – показали, как акция перешла от мирной к силовой фазе противостояния.

На протяжении всего фильма на экране периодически на английском появляются надписи, которые объясняют события Революции Достоинства.

В фильме героями являются люди Майдана: они подпрыгивают на Майдане с криками "Кто не скачет, тот москаль", слушают выступления лидеров оппозиции, сбрасывают памятник Владимиру Ленину и борются с силовиками.

Он (говорится о фильме – 24 канал) показывает, как энергия народа, преисполненного стремлением к свободе, сталкивается с темной силой репрессивных правителей; как праведный гнев толпы сталкивается с бездушными охранниками режима и превращается в чистое возмущение,

– написали режиссеры на странице фильма.

Добавили также, что когда возникают первые жертвы с обеих сторон – "граница между хорошими и плохими размывается, когда смотришь из эпицентра боя. И, наконец, все в огне".

"Все пылает": смотрите видео

Важно! Сайт 24 канала ведет проект "Баррикады Достоинства", в котором напоминает о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспоминаем избиения студентов, "Марш миллионов", революционный новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об это с нами говорят сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, которые были причастны к Майдану.



Автор проекта – руководительница отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.