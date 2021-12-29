Джо Байден на вопрос о возможной встрече с Владимиром Путиным ответил "Увидим". Такой комментарий был обнародован в Белом доме.
К теме Вместо обещанного противостояния Байден вынужден искать компромиссы с Путиным, – СМИ
Переговоры между США и Россией состоятся 10 января
Переговоры между представителями Вашингтона и Москвы состоятся 10 января. Это всего за несколько дней до консультации по безопасности между Североатлантическим альянсом и Россией.
Темой переговоров, как ожидается, будет напряжение возле украинской границы. Конечно, обсудят и так называемые "договоры о безопасности", которые США и Альянсу предложила Россия. В них говорится о требовании Москвы о нерасширении НАТО.
Возможная встреча Байдена и Путина: последние новости
- Очная встреча Байдена и Путина прошла в Швейцарии 16 июня.
- В последний раз президенты общались в видеоформате 7 декабря.
- Недавно Джо Байден предположил, что актуален новый разговор с главой Кремля.
- Однако никаких возможных дат президент США не называл.
- Еще одну возможность разговора Путина и Байдена ранее подтвердили и в Кремле. Российская сторона предположила, что она состоится до конца 2021 года.
Актуально Путинский ультиматум – только дымовой занавес
О результатах предварительных переговоров Путина и Байдена смотрите в WTF: