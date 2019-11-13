Увлечение с детства: Дубилет рассказал, чем планировал заняться, если бы не Кабмин

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет увлекается историей флагов и даже в свое время хотел написать о них книгу.

Об этом сам Дубилет рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Интересно: Из-за работы в Кабмине Дубилет был вынужден отдать кота другу

По его словам, такое увлечение у него с детства – исследовать флаги разных стран.

Это какое-то увлечение с детства. Если бы я не пошел в Кабмин, я бы пожалуй уже в этом году опубликовал книгу. Я писал книгу о флагах, есть такая наука – вексиллология,

– сказал министр.

Он отметил, что даже имеет телеграмм канал "Флаги с Дмитрием Дубилетом", правда – на русском. И там достаточно много подписчиков.

На самом деле, за каждым флагом есть интересная история, история страны. То есть, если ты знаешь происхождение определенного флага – это значит, что ты достаточно хорошо знаешь историю страны. Я вообще достаточно увлекаюсь историей. В частности, поэтому и люблю историю флагов,

– пояснил Дубилет.

Он отметил, что надеется, что все же еще напишет книгу, ведь сейчас на это совсем нет времени.

"Но, возможно, в будущем. Когда я вернусь в бизнес, я попробую ее дописать", – подчеркнул министр.

Что известно про Дмитрия Дубилета?

Дмитрию Дубилету 34 года и он родом из Днепра. Является сыном Александра Дубилета – бывшего руководителя правления ПриватБанка.



Дмитрий учился в США, Германии и Великобритании. В 2005 году основал IT-компанию Fine Web (Киев) и руководил ею до 2010 года. Впоследствии был руководителем проектов в MasterCard (Варшава).



С 2012 до 2016 года был IT-директором ПриватБанка. Также он является одним из соучредителей интернет банка "монобанк".



После избрания президентом Владимира Зеленского Дмитрий Дубилет был назначен советником исполняющего обязанности председателя СБУ Ивана Баканова, а 29 августа его назначили министром Кабмина.