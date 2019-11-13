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      Увлечение с детства: Дубилет рассказал, чем планировал заняться, если бы не Кабмин

      8 Читати новину українською
      Дмитрий Дубилет
      Дмитрий Дубилет / Пресс-служба Кабмина

      Министр Кабмина Дмитрий Дубилет увлекается историей флагов и даже в свое время хотел написать о них книгу.

      Об этом сам Дубилет рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

      Интересно: Из-за работы в Кабмине Дубилет был вынужден отдать кота другу

      По его словам, такое увлечение у него с детства – исследовать флаги разных стран.

      Это какое-то увлечение с детства. Если бы я не пошел в Кабмин, я бы пожалуй уже в этом году опубликовал книгу. Я писал книгу о флагах, есть такая наука – вексиллология,
      – сказал министр.

      Он отметил, что даже имеет телеграмм канал "Флаги с Дмитрием Дубилетом", правда – на русском. И там достаточно много подписчиков.

      На самом деле, за каждым флагом есть интересная история, история страны. То есть, если ты знаешь происхождение определенного флага – это значит, что ты достаточно хорошо знаешь историю страны. Я вообще достаточно увлекаюсь историей. В частности, поэтому и люблю историю флагов,
      – пояснил Дубилет.

      Он отметил, что надеется, что все же еще напишет книгу, ведь сейчас на это совсем нет времени.

      "Но, возможно, в будущем. Когда я вернусь в бизнес, я попробую ее дописать", – подчеркнул министр.

      Что известно про Дмитрия Дубилета?
      Дмитрию Дубилету 34 года и он родом из Днепра. Является сыном Александра Дубилета – бывшего руководителя правления ПриватБанка.

      Дмитрий учился в США, Германии и Великобритании. В 2005 году основал IT-компанию Fine Web (Киев) и руководил ею до 2010 года. Впоследствии был руководителем проектов в MasterCard (Варшава).

      С 2012 до 2016 года был IT-директором ПриватБанка. Также он является одним из соучредителей интернет банка "монобанк".

      После избрания президентом Владимира Зеленского Дмитрий Дубилет был назначен советником исполняющего обязанности председателя СБУ Ивана Баканова, а 29 августа его назначили министром Кабмина.

      blog_ava
      Це великий успіх росіян, або чому полк "Азов" догрався
      12 ноября
      639
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины
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