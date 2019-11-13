Захоплення з дитинства: Дубілет розповів, чим планував зайнятися, якби не Кабмін
Міністр Кабміну Дмитро Дубілет захоплюється історією прапорів і навіть у свій час хотів написати про них книгу.
Про це сам Дубілет розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.
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За його словами, таке захоплення в нього з дитинства – досліджувати прапори різних країн.
Це якесь захоплення з дитинства. Якби я не пішов у Кабмін, я б мабуть вже цього року опублікував книгу. Я писав книгу про прапори, є така наука – вексилологія,
– сказав міністр.
Він зазначив, що навіть має телеграм-канал "Прапори з Дмитром Дубілетом", щоправда – російською. І там досить багато підписників.
Насправді, за кожним прапором є цікава історія, історія країни. Тобто, якщо ти знаєш походження певного прапора – це означає, що ти досить добре знаєш історію країни. Я загалом досить захоплююся історією. Зокрема, тому і люблю історію прапорів,
– пояснив Дубілет.
Він наголосив, що сподівєаться, що все ж таки ще напише книгу, адже зараз на це зовсі немає часу.
"Але, можливо, в майбутньому. Коли я повернуся у бізнес, я спробую її дописати", – наголосив міністр.
Що відомо про Дмитра Дубілета?Дмитрові Дубілету 34 роки і він родом з Дніпра. Є сином Олександра Дубілета – колишнього керівника правління Приватбанку.
Дмитро навчався у США, Німеччині та Великій Британії. У 2005 році заснував IT-компанію Fine Web (Київ) та керував нею до 2010 року. Згодом був керівником проектів у MasterCard (Варшава).
З 2012 до 2016 року був IT-директором Приватбанку. Також він є одним із співзасновників інтернет- банку "Монобанк".
Після обрання президентом Володимира Зеленського Дмитро Дубілет був призначений радником виконувача обов’язків голови СБУ Івана Баканова, а 29 серпня його призначили міністром Кабміну.
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