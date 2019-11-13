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      Захоплення з дитинства: Дубілет розповів, чим планував зайнятися, якби не Кабмін

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      Дмитро Дубілет
      Дмитро Дубілет / Прес-служба Кабміну

      Міністр Кабміну Дмитро Дубілет захоплюється історією прапорів і навіть у свій час хотів написати про них книгу.

      Про це сам Дубілет розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

      Цікаво: Через роботу в Кабміні Дубілет був змушений віддати кота другу

      За його словами, таке захоплення в нього з дитинства – досліджувати прапори різних країн.

      Це якесь захоплення з дитинства. Якби я не пішов у Кабмін, я б мабуть вже цього року опублікував книгу. Я писав книгу про прапори, є така наука – вексилологія,
      – сказав міністр.

      Він зазначив, що навіть має телеграм-канал "Прапори з Дмитром Дубілетом", щоправда – російською. І там досить багато підписників.

      Насправді, за кожним прапором є цікава історія, історія країни. Тобто, якщо ти знаєш походження певного прапора – це означає, що ти досить добре знаєш історію країни. Я загалом досить захоплююся історією. Зокрема, тому і люблю історію прапорів,
      – пояснив Дубілет.

      Він наголосив, що сподівєаться, що все ж таки ще напише книгу, адже зараз на це зовсі немає часу.

      "Але, можливо, в майбутньому. Коли я повернуся у бізнес, я спробую її дописати", – наголосив міністр.

      Що відомо про Дмитра Дубілета?Дмитрові Дубілету 34 роки і він родом з Дніпра. Є сином Олександра Дубілета – колишнього керівника правління Приватбанку.

      Дмитро навчався у США, Німеччині та Великій Британії. У 2005 році заснував IT-компанію Fine Web (Київ) та керував нею до 2010 року. Згодом був керівником проектів у MasterCard (Варшава).

      З 2012 до 2016 року був IT-директором Приватбанку. Також він є одним із співзасновників інтернет- банку "Монобанк".

      Після обрання президентом Володимира Зеленського Дмитро Дубілет був призначений радником виконувача обов’язків голови СБУ Івана Баканова, а 29 серпня його призначили міністром Кабміну.

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України
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