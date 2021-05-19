В эфире одного из украинских телеканалов экс-глава Министерства здравоохранения Степанов рассказал, что за это время не было ни одного случая, чтобы у больного СПИДом вдруг закончились лекарства. Однако были очень напряженные моменты.

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По словам политика, ГП "Медицинские закупки Украины" в 2020 году провалило закупку антиретровирусных препаратов. Тогда до Степанова обратились с просьбой немедленно принять меры, ведь может случиться катастрофа.

Экс-глава Минздрава отметил: "мы не допустили ни одного случая, не только в отношении антиретровирусной терапии, но и любых других категорий заболеваний".

В то же время Степанов пожаловался, что некоторые недоброжелатели думали лишь о том, "какую бы нам еще ложь придумать по поводу министра здравоохранения".

В частности, политик вспомнил панику, что в больницах вроде бы закончился кислород. Министр признался, что уже не выдерживал и пытался объяснить: в каждом медицинском учреждении, где лечат инфицированных коронавирусом, есть реанимация. Аппараты ИВЛ не могут работать без кислорода. Если бы какой-то ИВЛ где-то остановился, и человек умер, об этом сразу узнала бы вся страна.

Кроме того, Степанов прокомментировал историю о своей куртке за 620 тысяч гривен.

Куртку никто не видел, но все о ней говорят. Много было фейков, какие-то пленки, что за пленки – никто не знает. О чем там идет речь – никто сказать не может. Это была массированная морально-психологическая атака,

– подчеркнул политик.

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