В ефірі одного з українських телеканалів ексочільник Міністерства охорони здоров'я Степанов розповів, що за цей час не було жодного випадку, щоб у хворого на СНІД раптом закінчилися ліки. Однак були дуже напружені моменти.

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За словами політика, ДП "Медичні закупівлі України" у 2020 році провалило закупівлю антиретровірусних препаратів. Тоді до Степанова звернулися з проханням негайно вжити заходів, адже може статися катастрофа.

Ексглава МОЗ наголосив: "ми не допустили жодного випадку, не тільки щодо антиретровірусної терапії, а й будь-яких інших категорій захворювань".

Водночас Степанов поскаржився, що деякі недоброзичливці думали лише про те, "яку б нам ще брехню придумати з приводу міністра охорони здоров'я".

Зокрема, політик згадав паніку, що у лікарнях начебто закінчився кисень. Міністр зізнався, що вже не витримував і намагався пояснити: у кожному медичному закладі, де лікують інфікованих коронавірусом, є реанімація. Апарати ШВЛ не можуть працювати без кисню. Якби якийсь ШВЛ десь зупинився, і людина померла, про це відразу дізналася б уся країна.

Окрім того, Степанов прокоментував історію про свою куртку за 620 тисяч гривень.

Куртку ніхто не бачив, але всі про неї говорять. Багато було фейків, якісь плівки, що за плівки – ніхто не знає. Про що там йдеться – ніхто сказати не може. Це була масована морально-психологічна атака,

– наголосив політик.

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