Уволенный из СБУ Тандит озвучил свои дальнейшие планы

Уволенный по собственному желанию советник главы СБУ Василия Грицака Юрий Тандит заверил об отсутствии конфликтов между ним и главой спецслужбы. Кроме того, Тандит признался, чем займется после своего увольнения с должности.

Об этом он рассказал в комментарии "Громадскому радио".

Ранее источники сообщили о том, что Юрий Тандит уволился с должности заместителя главы СБУ без указания причин такого решения.

Впоследствии эту информацию подтвердил сам Тандит, отметив, что уволился с работы по собственному желанию.

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"Я остаюсь близким человеком Василия Грицака, конфликтов у нас не было", – сказал экс-советник председателя СБУ.

Тандит рассказал, что в дальнейшем будет заниматься религиозной телевизионной программой "Добро и зло" и продолжит работать над освобождением украинских заложников. Тандит заявил, что вскоре займет новую должность, однако пока отказался комментировать, что это будет за должность и в каком ведомстве.





