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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Звільнений з СБУ Тандіт озвучив свої подальші плани

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Тандіт розповів про плани на майбутнє
Тандіт розповів про плани на майбутнє / News.liga.net

Звільнений за власним бажанням радник голови СБУ Василя Грицака Юрій Тандіт запевнив про відсутність конфліктів між ним та очільником спецслужби. Окрім того, Тандіт зізнався, чим займеться після свого звільнення з посади.

Про це він розповів у коментарі "Громадському радіо".

Раніше джерела сповістили про те, що Юрій Тандіт звільнився з посади заступника голови СБУ без вказання причин такого рішення.

Згодом цю інформацію підтвердив сам Тандіт, зазначивши, що звільнився з роботи за власним бажанням.

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"Я залишаюся близькою людиною Василя Грицака, конфліктів у нас не було", – сказав екс-радник голови СБУ.

Тандіт розповів, що надалі займатиметься релігійною телевізійною програмою "Добро і зло" та продовжить працювати над звільненням українських заручників. Тандіт також заявив, що невдовзі займе нову посаду, проте поки що відмовився коментувати, що це буде за посада та в якому відомстві.



 

Теги: Новини України Новини політики СБУ Василь Грицак
Джерело: 24 Канал
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