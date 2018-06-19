Звільнений з СБУ Тандіт озвучив свої подальші плани
Звільнений за власним бажанням радник голови СБУ Василя Грицака Юрій Тандіт запевнив про відсутність конфліктів між ним та очільником спецслужби. Окрім того, Тандіт зізнався, чим займеться після свого звільнення з посади.
Про це він розповів у коментарі "Громадському радіо".
Раніше джерела сповістили про те, що Юрій Тандіт звільнився з посади заступника голови СБУ без вказання причин такого рішення.
Згодом цю інформацію підтвердив сам Тандіт, зазначивши, що звільнився з роботи за власним бажанням.
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"Я залишаюся близькою людиною Василя Грицака, конфліктів у нас не було", – сказав екс-радник голови СБУ.
Тандіт розповів, що надалі займатиметься релігійною телевізійною програмою "Добро і зло" та продовжить працювати над звільненням українських заручників. Тандіт також заявив, що невдовзі займе нову посаду, проте поки що відмовився коментувати, що це буде за посада та в якому відомстві.