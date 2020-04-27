Уволили за препятствование преступным закупкам, – объяснения Ионова

Недавно появилась информация о том, что руководителя Департамента здравоохранения Киевской ОГА Максима Ионова уволили. Однако он лично никаких заявлений не получал.

Керівник департаменту Максим Іонов ще офіційно перебуває на посаді. Про це він повідомив в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі.

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У повідомленні на сайті Київської ОДА зазначено, що причиною відставки стала низка недоопрацювань Іонова в його діяльності, а саме:

затягування із закупівлями для медичних потреб, а також засобів індивідуального захисту за кошти обласного бюджету;

відсутність системної роботи із профільними обласними закладами та комісіями обласної ради;

зволікання з підготовкою розподілу доплати медикам;

відсутність ефективної організаційно ролі в роботі департаменту в умовах протидії поширенню COVID-19.

Сам Іонов вважає ці причини несправедливими. Крім того, правоохоронці його попереджали, що закупівля має ризик розтрати державних коштів.

Перелічені причини назвати об'єктивними я не маю морального права. Якщо розібратися – це за перешкоджання злочинних закупівель, які я вважав не слід проводити,

– зазначив він.

За його словами, ці закупівлі проводив штаб із запобігання поширення коронавірусу, створений при Київській ОДА. На його думку, за цим стояли профільний заступник тимчасово виконувач голови Олег Торкунов і заступник з економічних питань Олександр Світлий.

Я сподівався, що тимчасовий виконувач обов'язків голови адекватно сприйме мої заяви й оприлюднить про всі схеми фіктивних фірм, які не збирались постачати обладнання. Договори з цими фірмами була на загальну суму 46 мільйонів гривень. Я прийняв рішення не підписувати ці документи,

– повідомив Іонов.

Він також додав, що з цього приводу писав пояснення й головному санітарному лікарю, і в МОЗ, і в НАБУ, і вищому керівництву. Усі обіцяли розібратися в ситуації, яка закінчилась оголошенням про його звільнення.

Що відомо про доповідні Іонова? Максим Іонов написав доповідну і до Офісу Президента України, де було зазначено, що управління внутрішнього аудиту вбачає ризики неефективного використання бюджетних коштів у результаті закупівель 46 апаратів ШВЛ, двох лабораторій для проведення ПЛР-досліджень та масок і захисних костюмів.



Також він наголошував, що виконувач обов'язків голови КОДА Василь Володін та профільний заступник Олег Торкунов поінформовані про наслідки, але однаково наполягають на підписанні договорів на закупівлі.