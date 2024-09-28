Он отметил, что такое решение может обсуждаться только со спикером Украины. Об этом президент Украины заявил в эфире Fox News.

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Планирует ли Зеленский увольнять Макарову

Накануне Джонсон направил письмо к президенту Зеленскому в котором он требовал немедленного увольнения посла Украины в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой.

В эфире телеканала Fox News журналист спросил Зеленского, планирует ли тот увольнять Макарову с должности. На что украинский лидер ответил, что может говорить о таком только со спикером Украины.

"Я президент Украины, и я могу говорить о наших послах только со спикером моей страны. Это вы знаете, это Конституция, и я не могу обсудить это со спикером Джонсоном, со всем уважением", – заявил Зеленский.

Напомним, что во время своего визита в США Зеленский посетил оборонный завод в Пенсильвании. Джонсон утверждает, что Маркарова, которая организовала этот визит, намеренно не пригласила туда республиканцев.