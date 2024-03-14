На одном из документов, который должен был бы подписать глава генштаба России Валерий Герасимов, была замечена подпись нового исполняющего обязанности. Это и вызвало подозрения у журналистов.

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Герасимова могли уволить с должности начальника генштаба России

Российские издания обратили внимание на то, что в армии страны-агрессора, возможно, сменился начальник генштаба.

Так, на портале нормативно-правовых актов России был опубликован проект постановления правительства, который должен быть согласован "временно исполняющим обязанности начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковником Познихиром".



Российского генерала Герасимова могли уволить с поста / Скриншот документа из росСМИ

Ранее главой генерального штаба был Валерий Герасимов. По какой причине появился его временно исполняющий обязанности – неизвестно.

Стоит отметить, что последний раз российское минобороны рассказывало о деятельности Герасимова 26 февраля. Тогда во вражеском ведомстве утверждали, что тот провел некоторые награждения.

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net заявил, что его ведомство уточняет информацию о возможной замене Герасимова.

Напомним, что должность главы генштаба России с 2012 года занимает генерал Валерий Герасимов.

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