На одном из документов, который должен был бы подписать глава генштаба России Валерий Герасимов, была замечена подпись нового исполняющего обязанности. Это и вызвало подозрения у журналистов.
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Герасимова могли уволить с должности начальника генштаба России
Российские издания обратили внимание на то, что в армии страны-агрессора, возможно, сменился начальник генштаба.
Так, на портале нормативно-правовых актов России был опубликован проект постановления правительства, который должен быть согласован "временно исполняющим обязанности начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковником Познихиром".
Российского генерала Герасимова могли уволить с поста / Скриншот документа из росСМИ
Ранее главой генерального штаба был Валерий Герасимов. По какой причине появился его временно исполняющий обязанности – неизвестно.
Стоит отметить, что последний раз российское минобороны рассказывало о деятельности Герасимова 26 февраля. Тогда во вражеском ведомстве утверждали, что тот провел некоторые награждения.
Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net заявил, что его ведомство уточняет информацию о возможной замене Герасимова.
Напомним, что должность главы генштаба России с 2012 года занимает генерал Валерий Герасимов.
Последние новости о Герасимове
- В начале года сеть заполнили слухи о вероятной смерти начальника генштаба российской армии Валерия Герасимова в результате удара ВСУ 4 января по оккупированному Крыму.
- В ГУР тогда отреагировали на сообщение о якобы гибели начальника российского генштаба Валерия Герасимова.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов дал понять, что ГУР пока не подтверждает смерть вражеского генерала. "Если крякнет Герасимов, это будет приятный бонус...", – отметил тогда Юсов. Как он заметил, не впервые россияне сообщают какие-то подобные факты.