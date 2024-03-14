На одному з документів, що мав би підписати глава генштабу Росії Валєрій Герасимов, було помічено підпис нового виконуючого обов'язків. Це і викликало підозри у журналістів.

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Герасимова могли звільнити з посади начальника Генштабу Росії

Російські видання звернули увагу на те, що в армії країни-агресора, можливо, змінився начальник Генштабу.

Так, на порталі нормативно-правових актів Росії було опубліковано проєкт постанови уряду, який має бути узгоджений "тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації генерал-полковником Позніхиром".



Російського генерала Герасимова могли звільнити з поста / Скриншот документа з росЗМІ

Раніше главою генерального штабу був Валєрій Герасимов. З якої причини з'явився його тимчасовий виконувач обов'язків – невідомо.

Варто зазначити, що востаннє російське міноборони розповідало про діяльність Герасимова 26 лютого. Тоді у ворожому відомстві стверджували, що той провів деякі нагородження.

Представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net заявив, що його відомство уточнює інформацію про можливу заміну Герасимова.

Нагадаємо, що посаду очільника генштабу Росії з 2012 року обіймає генерал Валерій Герасимов.

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