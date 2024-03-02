Політолог і соціолог з Німеччини, російський опозиціонер Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що російські генерали бояться Путіна. Але не є виключенням, що поза його спиною вже готується переворот.

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Яка роль у Герасимова і Шойгу

За словами Ігоря Ейдмана, Шойгу та Герасимов до війни жили досить непогано, а зараз вона для них є стресом. Мовляв, путінські посіпаки, як і вся верхівка, втратили звичний для себе комфорт.

"Думаю, Шойгу і Герасимов були в дикому стресі, коли посипався їхній бліцкриг у наступі на початку війни, коли Пригожин занурював їх у гі*но. Тепер Путін вимагає наступати, питає "чому не захопили те чи інше місто". Це з одного боку", – сказав він.

З іншого – Шойгу і Герасимов все ще бояться Путіна. Тому сидять тихо. Але це не означає, що вони за спиною диктатора не генерують сценарії повернення у свій довоєнний комфорт.

Утім, тут проблема в тому, що змовники мають довіряти один одному. В Кремлі все завжди було влаштовано інакше.

"Верхівка була влаштована так, що ніхто нікому не довіряє. Тому змови не реалізовувалися через недовіру всередині. Подивимося, можливо у якийсь момент вони зрозуміють, що коритися Путіну небезпечніше і зможуть переступити через свій страх", – припустив політолог.

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