Офіційний інтернет-портал правової інформації 1 березня опублікував указ президента Росії про призов громадян зі запасу на військові збори у 2024 році. Документ набрав чинності з моменту публікації, – інформує 24 Канал.

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Планові збори резервістів

Згідно з указом, резервісти будуть проходити збори у:

збройних силах;

військах нацгвардії;

рятувальних військових формуваннях міністерства надзвичайних справ;

органах державної охорони;

Федеральної служби безпеки.

Російські медіа стверджують, що такі збори "є частиною планових щорічних заходів, спрямованих на підвищення бойової підготовки резервістів". На підставі цього указу Путіна мобілізаційне управління міноборони Росії готуватиме відповідну директиву, яка надійде до військкоматів регіонів.

Важливо! Уже найближчим часом повістки на військові збори почнуть розсилати росіянам, які перебувають у запасі. Робитимуть це в паперовому вигляді.

За словами російських ЗМІ, участь у зборах, як правило, беруть ті, хто під час строкової служби чи навчання у виші освоїв потрібні в армії спеціальності. Військові збори стосуються і тих, кого звільнили від військової служби, і тих, хто отримав відстрочку.

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Що важливо знати

Традиційно військові збори у Росії тривають два місяці. Ворожі інформаційні ресурси наголошують, що відправляти резервістів на війну проти України не є законним кроком, тому цього нібито ніхто робити не буде.

Однак слід сказати, що паралельно у Кремлі провадять активну рекламу заключення контрактів з міністерством оборони. Вочевидь, резервістів спонукатимуть підписувати відповідні документи, аби збройні сили Росії поповнювались новини бійцями.

Від 21 вересня 2022 року у державі-агресорці триває так звана часткова мобілізація. Хоч і в інформаційному просторі лунала заява про її припинення, однак відповідного наказу Путін не підписував.

Власне, на період мобілізації розірвати контакт з міноборони – неможливо. Тобто ті росіяни, які підуть резервістами відправляться на збори у різні види військ, а потім вирішать підписати контакти, не зможуть їх розірвати.