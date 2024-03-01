Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. Україна точно не захоплюватиме російські території, але знищення окупаційної армії на нашій землі точно не кінцева ціль.

Читайте також Переговори про закінчення війни у 2022 році: WSJ розповіло, які умови висувала Росія

Розпад Росії повинен початися зсередини

Навіть якщо Збройні Сили України вийдуть до кордонів 1991 року, але Росія залишиться у нинішній конфігурації, то те, коли росіяни знову нападуть лише справа часу.

Це буде нескінченний цикл, поки росіяни не знищать український народ й далі рушать на Європу,

– зазначив військовий експерт.

Ключова ціль України – розвал Росії, але це може статися лише зсередини. Відцентрові сили й механізми почнуть розвалювати країну-агресора після поразки на нашій території. Вони беззаперечно зроблять свою справу, але на це потрібний час.

Брак фінансування по республіках й федеральних програмах не дасть Кремлю можливості утримувати території. Парад суверенітетів на Росії точно відбудеться. Він вже почався з самоусвідомлення національних кластерів. Ці процеси відбуватимуться щонайменше 10 років,

– мовив Світан.

До слова, нещодавно Верховна Рада ухвалила постанову щодо визнання інгуського народу, який постраждав внаслідок геноциду у 1992 році. Україна вже починає дипломатичну співпрацю з урядом у вигнанні.

Протести на Росії

У січні 2024 року на Росії спалахнули масові протести. У Башкирії люди вийшли на найбільший мітинг з початку повномасштабного вторгнення.

На жаль, він не стосувався терористичної війни, яку Росія веде проти України. Мітингувальники вийшли на захист місцевого активіста Фаїля Алсинова, якого звинуватили у "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

До слова, місцеві жителі навіть закликали чоловіків, які воюють в Україні, повертатися та захищати Башкирію. Бо, за словами башкирки, поки вони воюють за амбіції однієї людини, себто Владіміра Путіна, їхній народ б'ють кийками ОМОН і росгвардія.

Протести у Башкирії почали ставати дедалі масовішими й відбувалися у великих містах. Однак силовикам вдалося придушити їх.