Такое мнение 24 Каналу выразил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. Украина точно не будет захватывать российские территории, но уничтожение оккупационной армии на нашей земле точно не конечная цель.

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Распад России должен начаться изнутри

Даже если Вооруженные Силы Украины выйдут к границам 1991 года, но Россия останется в нынешней конфигурации, то, то, когда россияне снова нападут лишь дело времени.

Это будет бесконечный цикл, пока россияне не уничтожат украинский народ и дальше двинутся на Европу,

– отметил военный эксперт.

Ключевая цель Украины – развал России, но это может произойти только изнутри. Центробежные силы и механизмы начнут разваливать страну-агрессора после поражения на нашей территории. Они беспрекословно сделают свое дело, но на это нужно время.

Нехватка финансирования по республикам и федеральным программам не даст Кремлю возможности удерживать территории. Парад суверенитетов на России точно состоится. Он уже начался с самоосознания национальных кластеров. Эти процессы будут происходить не менее 10 лет,

– сказал Свитан.

К слову, недавно Верховная Рада приняла постановление о признании ингушского народа, который пострадал в результате геноцида в 1992 году. Украина уже начинает дипломатическое сотрудничество с правительством в изгнании.

Протесты на России

В январе 2024 года на России вспыхнули массовые протесты. В Башкирии люди вышли на самый большой митинг с начала полномасштабного вторжения.

К сожалению, он не касался террористической войны, которую Россия ведет против Украины. Митингующие вышли в защиту местного активиста Фаиля Алсинова, которого обвинили в "разжигании межнациональной розни".

К слову, местные жители даже призвали мужчин, которые воюют в Украине, возвращаться и защищать Башкирию. Потому что, по словам башкирки, пока они воюют за амбиции одного человека, то есть Владимира Путина, их народ бьют дубинками ОМОН и росгвардия.

Протесты в Башкирии начали становиться все более массовыми и происходили в крупных городах. Однако силовикам удалось подавить их.