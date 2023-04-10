Как отметила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, среди постепенно возрождающихся предприятий и ферма в селе Гусаровка Балаклейской общины. Это село было в оккупации три недели, но за это время сильно пострадало.

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Тогда там убили 17 человек, из них – 2 детей. Гусаровка 7 месяцев находилась на линии фронта. Сейчас там еще частично остается сгоревшая вражеская техника.

Что известно о местной ферме

Тамошняя ферма является важным предприятием, где работают почти все жители села. Свою продукцию она распространяла по всей Украине.

До полномасштабного вторжения фермерское хозяйство насчитывало 2700 голов коров. Из них осталось более 200. А из 500 поросят есть всего 11. Количество скота уменьшилось, в частности, из-за обстрелов. Кроме того, россияне вырезали животных просто ради развлечения.

Как в Харьковской области после оккупации восстанавливается ферма: смотрите видео

В помещениях фермы были современные условия. В частности, теплый пол и металлопластиковые окна. За время оккупации российские солдаты уничтожали все, что могли. К тому же прилеты на ферму были каждый день. Их количество не считали.

Они (оккупанты – 24 Канал) набросали противопехотных мин под ноги коровам и закрыли для того, чтобы не могли люди заходить. А когда открываешь двери или ворота, то животные пугались, наступали и подрывались,

– сказал директор ООО "Гусаровское" Юрий Вовченко.

По словам заместителя директора предприятия Анатолия Исиченко, оккупанты на ферму никого не пускали.

"Ребята, сходите, покормите коров". 6 человек пошли туда. Молодые ребята, такие под 40, за 40", – рассказал он.

После того как мужчины вышли из фермы, наткнулись на блок-пост россиян. Оккупанты их остановили.

"Надели мешки на голову, и мы до конца не знаем, как оно было, что оно было. И ребят нет. Потом нашли в погребах сожженных людей. Я лазил в тот один погреб. Это картина такая, что… не дай Бог", – рассказал Исиченко.

Ферма восстанавливается

Ныне ферма постепенно восстанавливается благодаря тому, что рождаются новые коровы и овцы. Для предприятия важно, чтобы разминировали поля. Как только это произойдет, они смогут встать на ноги и развиваться.

"Хочу обратиться ко всем украинцам, если бы нам кто помог по одной голове, чтобы так все заполнили. Мы бы нормально работали, жили, люди бы у нас работали, людей безработных море", – сказал зоотехник фермы Сергей Воробьев.

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