Комитет ВР завтра может определить, кто будет исполнять обязаности генпрокурора, – нардеп

Верховная Рада уже проголосовала за отставку Руслана Кравченко, занимавшего должность генерального прокурора. Однако пока нет конкретных кандидатур на его замену.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, уже завтра правоохранительный комитет Верховной Рады проведет заседание. Туда пригласили заместителей Кравченко, которые остались работать в Офисе генпрокурора.

Кто станет следующим генпрокурором?

Как подчеркнула Кравчук, сейчас сложилась довольно странная ситуация. Кравченко сам себе выписал "командировку", но непонятно, кто исполняет его обязанности. Обычно речь идет о первом заместителе, но она уже уволилась.

Остались три действующих заместителя. Заместителем также является глава САП. И что-то из них должно исполнять обязанности. Возможно, коллеги из правоохранительного комитета на завтрашнем заседании узнают, кто исполняет обязанности. Было бы неплохо, если бы об этом публично объявили,

– отметила Кравчук.

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Кто может стать новым генпрокурором: смотрите видео 24 Канала

Пока также нет конкретики, кто может стать следующим генеральным прокурором. Согласно действующей процедуре президент должен представить кандидатуру, а Верховная Рада – утвердить ее. Также ведутся дискуссии о том, чтобы несколько изменить процедуру. Но важно сделать это так, чтобы это соответствовало Конституции.

Ведутся дискуссии о том, чтобы проводить конкурс. А уже позже президент будет выбирать из кандидатур. Но это должен быть качественно проработанный законопроект, который не потребует изменений в Конституции,

– подчеркнула народный депутат.

Добавим, что Верховная Рада уже уволила Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. Недавно он сам оформил себе командировку, в ходе которой планирует проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов. Ранее НАБУ и САП объявили об операции "Карфаген", в рамках которой одного из сотрудников Офиса генерального прокурора обвиняют в "крышевании" мошеннических колл-центров.