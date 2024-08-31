Ранее в СМИ сообщали, что на Ставке Владимира Зеленского 30 августа речь шла в частности об увольнении главы "Укрэнерго". Журналисты отмечают, что президент предложил Владимиру Кудрицкому написать заявление на увольнение по собственному желанию в ближайшее время.

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Когда могут уволить Кудрицкого

По словам источников, Кудрицкого могут уволить уже в понедельник, 2 сентября. По закону, уволить главу можно большинством голосов Наблюдательного совета компании, который сегодня насчитывает 6 членов. Четверо из шести могут проголосовать "за", а этого количества голосов достаточно для увольнения.

В Министерстве энергетики Украины, ответственного акционера "Укрэнерго", ответили журналистам, что якобы "не имеют информации" по этому поводу.

Ранее в СМИ появлялась информация, что снятие Кудрицкого связано с тем, что защитные конструкции вокруг подстанций "Укрэнерго" незавершены. Считается, что это привело к перебоям с энергоснабжением после обстрелов 26 августа.

Справка. Кудрицкий возглавляет Укрэнерго с 2020 года. Срок его полномочий истекает в августе 2025 года.