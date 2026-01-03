"Буду делать так, как решил": Зеленский ответил военным, которые просили не увольнять Малюка
- Президент Зеленский ответил на призывы военных не увольнять Малюка.
- Он дал понять, что отставка действующего главы СБУ остается на повестке дня.
2 января в медиа начали ходить слухи о том, что Владимир Зеленский планирует уволить Василия Малюка с должности главы СБУ. Многие военные командиры призвали президента этого не делать.
3 января глава государства провел брифинг после встречи с советниками нацбезопасности стран "Коалиции желающих". Политик намекнул, что он и в дальнейшем рассматривает возможность замены Малюка на посту главы СБУ, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о возможной отставке Малюка?
Президент заявил, что лично проведет ротации всех руководителей в сфере безопасности и обороны. Однако главнокомандующего ВСУ Сырского он пока не будет менять.
Отдельно Владимир Зеленский прокомментировал реакцию военных командиров на информацию о вероятном увольнении с должности главы СБУ Малюка.
Всех уважаю. Я буду делать те ротации, которые я решил сделать,
– подчеркнул он.
Этими словами президент дал понять, что отставка Малюка остается на повестке дня.
Заметим, по данным источников 24 Канала, Зеленский рассматривает увольнение Малюка, но окончательного решения еще нет.
- После того, как в СМИ появилась информация о возможной отставке Василия Малюка, ряд действующих военных командиров опубликовали посты в соцсетях в поддержку действующего главы СБУ.
- Так, командующий Объединенных сил ВСУ Михаил Драпатий подчеркнул, что Василий Малюк находится на своем месте.
- Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди отметил результативность работы СБУ под руководством Малюка. Он подчеркнул, что смена руководителя СБУ сейчас несет серьезные риски.
- Командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко "Редис" заявил, что для Украины большая удача иметь во время войны такого компетентного и преданного руководителя Службы, как Василий Малюк.
- Лидер добровольческого формирования УГА Дмитрий Ярош назвал вероятное увольнение Малюка "подарком Путину".
- Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий предостерег, что замена Василия Малюка, руководителя СБУ может ослабить один из ключевых элементов украинской обороны.