"Буду делать так, как решил": Зеленский ответил военным, которые просили не увольнять Малюка

2 января в медиа начали ходить слухи о том, что Владимир Зеленский планирует уволить Василия Малюка с должности главы СБУ. Многие военные командиры призвали президента этого не делать.

3 января глава государства провел брифинг после встречи с советниками нацбезопасности стран "Коалиции желающих". Политик намекнул, что он и в дальнейшем рассматривает возможность замены Малюка на посту главы СБУ, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский назвал 5 областей, где изменятся руководители ОВА

Что сказал Зеленский о возможной отставке Малюка?

Президент заявил, что лично проведет ротации всех руководителей в сфере безопасности и обороны. Однако главнокомандующего ВСУ Сырского он пока не будет менять.

Отдельно Владимир Зеленский прокомментировал реакцию военных командиров на информацию о вероятном увольнении с должности главы СБУ Малюка.

Всех уважаю. Я буду делать те ротации, которые я решил сделать,

– подчеркнул он.

Этими словами президент дал понять, что отставка Малюка остается на повестке дня.

Заметим, по данным источников 24 Канала, Зеленский рассматривает увольнение Малюка, но окончательного решения еще нет.