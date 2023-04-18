Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, в каких случаях военнослужащие могут уволиться со службы. По его словам, существует 4 основания для увольнения.

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На каких основаниях можно уволиться из армии

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", уволиться с военной службы во время военного положения можно представить в следующих случаях:

при достижении предельного возраста пребывания на военной службе;

на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу).

Уволиться со службы по семейным обстоятельствам могут как мужчины, так и женщины. Этот пункт включает в себя несколько оснований, позволяющих уволиться со службы.

Первоочередно, во время военного положения могут уволиться военнослужащие с детьми в следующих случаях:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами и прочим;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

Военнослужащие женщины могут также уволиться со службы в случае беременности или пребывания в декретном отпуске, которые ухаживают за ребенком до 3 лет.

Также существует несколько случаев, когда военнослужащие могут уволиться со службы в рядах армии на основании ухода за больными или инвалидностью. К таким категориям относятся:

лиц, осуществляющих постоянный уход за женой, мужем, ребенком или родителями. Это подтверждается соответствующим медицинским заключением;

лиц, которые постоянно ухаживают или являются опекунами людей с инвалидностью I – II группы.

Будут ли усиливать мобилизацию в Украине

Министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас в стране не будут усиливать мобилизацию. Во-первых, план мобилизации, который утвердил Генштаб ВСУ, до сих пор не завершен.

Одной из причин также является обучение военнослужащих, а на это необходимо немало времени. В начале полномасштабного вторжения основной, самый большой удар приняла и выдержала регулярная армия. Люди, которые уже служили в армии и имели опыт.

Сейчас Генштаб справляется с компенсацией потерь, которые понесет Украина, и не испытывает недостатка в защитниках.