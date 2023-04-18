Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, в каких случаях военнослужащие могут уволиться со службы. По его словам, существует 4 основания для увольнения.
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На каких основаниях можно уволиться из армии
Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", уволиться с военной службы во время военного положения можно представить в следующих случаях:
- при достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
- на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;
- по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу).
Уволиться со службы по семейным обстоятельствам могут как мужчины, так и женщины. Этот пункт включает в себя несколько оснований, позволяющих уволиться со службы.
Первоочередно, во время военного положения могут уволиться военнослужащие с детьми в следующих случаях:
- в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами и прочим;
- один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.
Военнослужащие женщины могут также уволиться со службы в случае беременности или пребывания в декретном отпуске, которые ухаживают за ребенком до 3 лет.
Также существует несколько случаев, когда военнослужащие могут уволиться со службы в рядах армии на основании ухода за больными или инвалидностью. К таким категориям относятся:
- лиц, осуществляющих постоянный уход за женой, мужем, ребенком или родителями. Это подтверждается соответствующим медицинским заключением;
- лиц, которые постоянно ухаживают или являются опекунами людей с инвалидностью I – II группы.
Будут ли усиливать мобилизацию в Украине
Министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас в стране не будут усиливать мобилизацию. Во-первых, план мобилизации, который утвердил Генштаб ВСУ, до сих пор не завершен.
Одной из причин также является обучение военнослужащих, а на это необходимо немало времени. В начале полномасштабного вторжения основной, самый большой удар приняла и выдержала регулярная армия. Люди, которые уже служили в армии и имели опыт.
Сейчас Генштаб справляется с компенсацией потерь, которые понесет Украина, и не испытывает недостатка в защитниках.