Об этом рассказали в Хмельницком областном центре медико-социальной экспертизы в ответе на запрос Общественного, сообщает 24 Канал. Крупу уволят 18 марта 2025 года из-за ликвидации Хмельницкой областной МСЭК.

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Татьяну Крупу предупредили об увольнении

В письме указано, что "Татьяна Крупа фактически отсутствует на рабочем месте и должностные обязанности не выполняет в связи с пребыванием под стражей". Кроме того, было указано, что месячная заработная плата Крупы составляет 35 тысяч 290 гривен, однако начисление заработной платы прекратили с 5 октября 2024 года.

Руководительницу МСЭК Татьяну Крупу уличили в незаконном обогащении на миллионы долларов. Во время обысков у ее семьи нашли почти 6 миллионов долларов наличными в разной валюте. Известно, что во время следственных действий Крупа пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов в окно.

В Государственном бюро расследований сообщили, что Крупу подозревают в отмывании денег через различные бизнес-проекты. Дело Татьяны Крупы пролило свет на коррупционные схемы с фальшивыми инвалидностями, в частности в органах прокуратуры.

На фоне этого скандала генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку, а правительство объявило о ликвидации МСЭК в ее действующем виде. В регионах Украины начались массовые проверки МСЭК и связанных органов со стороны правоохранителей.