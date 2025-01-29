Про це розповіли у Хмельницькому обласному центрі медико-соціальної експертизи у відповіді на запит Суспільного, повідомляє 24 Канал. Крупу звільнять 18 березня 2025 року через ліквідацію Хмельницької обласної МСЕК.

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Тетяну Крупу попередили про звільнення

У листі зазначено, що "Тетяна Крупа фактично відсутня на робочому місці та посадові обов'язки не виконує у звʼязку з перебуванням під вартою". Окрім того, було зазначено, що місячна заробітна плата Крупи становить 35 тисяч 290 гривень, однак нарахування заробітної плати припинили з 5 жовтня 2024 року.

Керівницю МСЕК Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Під час обшуків у її родини знайшли майже 6 мільйонів доларів готівкою в різній валюті. Відомо, що під час слідчих дій Крупа намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів у вікно.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що Крупу підозрюють у відмиванні грошей через різні бізнес-проєкти. Справа Тетяни Крупи пролила світло на корупційні схеми з фальшивими інвалідностями, зокрема в органах прокуратури.

На тлі цього скандалу генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку, а уряд оголосив про ліквідацію МСЕК у її чинному вигляді. У регіонах України розпочалися масові перевірки МСЕК та пов'язаних органів з боку правоохоронців.