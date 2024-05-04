Поэтому логичным возникает вопрос о демобилизации. Правительство приняло новый законопроект о мобилизации № 10449, однако положение о демобилизации изъяли из закона по инициативе Александра Сырского. Сейчас демобилизация не происходит, однако при веских основаниях можно уволиться со службы, передает 24 Канал.

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В целом о демобилизации

Согласно действующему законодательству, вопросы демобилизации закреплены в статье 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе. В положениях этого закона говорится, что срок службы для рядовых, сержантов, старшин, младших, старших и высших офицеров во время действия военного положения является таким:

до 12 месяцев для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев для солдат и матросов, сержантов и старшин, которые проходят срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях;

до 3 лет для контрактников ВСУ, которые служат рядовыми, от 3 до 5 – те, кто служат сержантами и старшинами;

от 3 до 5 лет для граждан, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

5 лет – для военнослужащих, которые закончили учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава;

от 1 до 5 лет – другие граждане.

В то же время демобилизация срочников, согласно действующему законодательству, во время военного положения не происходит. Однако с 1 августа 2023 года срочники могут добровольно мобилизоваться и стать на защиту страны. Уже в феврале 2024 года Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников. Военнослужащих отправляют в запас, а также предоставляют отсрочку на 12 месяцев.

Основания для демобилизации

В Украине продолжает действовать военное положение, а потому все мобилизованные продолжают нести службу до отмены военного положения или проведения демобилизации. Сейчас правительство разрабатывает новое положение о демобилизации.

Однако уволиться со службы можно, если для этого есть веские основания, в частности – по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. Так, чтобы уволиться по состоянию здоровья, необходимо пройти военно-врачебную комиссию, на которой должны определить военнослужащего или непригодным к службе, или временно непригодным с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев.

Если у военного во время ВВК обнаружили тяжелые болезни, то ему могут назначить лечение и уволить со службы. Через определенный срок военнообязанный должен повторно пройти обследование, и если состояние не улучшилось, то его могут признать непригодным и исключить с учета.

Что касается увольнения по семейным обстоятельствам, то здесь есть четкий перечень оснований. Так, уволиться со службы можно:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с наличием жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которая по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

нахождение на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет;

если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Могут ли уволиться со службы контрактники

В Условиях военного положения военные, которые несут службу по контракту, не могут уволиться со службы. Если срок действия контракта заканчивается, то его автоматически продлевают. Такие военные несут службу до:

конца военного положения;

демобилизации;

пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.

То есть все вышеперечисленные основания для увольнения распространяются только на мобилизованных, а не на контрактников. Впрочем, граждане других стран, которые служат по контракту, могут уволиться в любой момент по собственному желанию.